YDÜ’ye üç ödül birden

YDÜ Tıp Fakültesi ve DESAM araştırmacıları, tıbbı genetik alanında yürüttüğü çalışmalarla Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri 2019 kongresinde en iyi araştırma ödülüne layık görüldü

Tıp Fakültesi ve DESAM Araştırmacıları Tıbbı Genetik Alanında Yürüttüğü Çalışmalarla En İyi Araştırma Ödülüne Layık Görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) araştırmacıları 7 farklı sözel bildiri ile katıldıkları “Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri 2019” kongresinde, 2 birincilik ve 1 ikincilik sunum ödülü kazandılar.

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 110’dan fazla sözlü bildirinin sunulduğu kongrede, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören kongrede “Genetik Uyum: Gerçek Bir Örnek” başlıklı sunumuyla, Doç. Dr. Kerem Teralı da, “Ailesel Amiyotrofik Lateral Sklerozun Moleküler Fenotipini Öngörmek: Nadir Sod1 A4t Mutant Proteini Üzerine Hesapsal Çalışmalar” başlıklı sunumuyla birinci oldular.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ile Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emine Kandemiş’in ortaklaşa yürüttükleri “Bir Popülasyon Çalışması: Sigara Kullanımının Genetiği” başlıklı çalışmaya ise ikincilik ödülü verildi.

Kongre öncesinde gerçekleşen “Klinik Ekzom Dizileme Analizi Sertifikasyon Programı Kursu”nda davetli eğitmen olarak hazır bulunan Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ve Doç. Dr. Kerem Teralı, aynı zamanda kongre boyunca poster sunumu ve sözlü sunum oturum başkanlığı görevlerini de yerine getirdiler.

Hastalık ve Sendromlar İle İlgili Yapılan Sunumlar Büyük İlgi Topladı…

Kongrede ayrıca Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Umut Fahrioğlu “Nadir Bir Varyantın Canavan Hastalığındaki Rolü: In Silico Takip” başlıklı sunumuyla, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Pınar Tulay “Kompleks Mozaik Turner Sendromu: Sitogenetik Ve Dizi Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon Sonuçlarının Uyumsuzluğu” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler. Moleküler Tıp Programı doktora öğrencileri Gülten Tuncel ve Meryem Betmezoğlu da, “35 Yaşındaki Olguda Nadir Görülen Glutarik Asidüri Tip I” Ve “Kıbrıslı Bir Ailede Trps1 Genindeki Yeni Bir Çerçeve Kayması Mutasyonunun Neden Olduğu Trichorhinophalengeal Sendrom Tip 1 Karakterizasyonu” konulu olgu sunumlarıyla kongre katılımcılarından büyük ilgi gördüler.

Çalışmalarını farklı ülkelerden klinisyen ve bilim insanlarıyla paylaşma imkânı bulan Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, uluslararası ortaklık stratejilerinin ve yeni fikirlerin de konuşulduğu kongreden memnun ayrıldıklarını dile getirdiler. Araştırmacılar, hem yurt dışındaki merkezlerle hem de Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki diğer anabilim dallarıyla iş birliği içinde yürüyen ve özellikle pediatrik ya da yetişkin hasta gruplarında muskuloskeletal, nörolojik ve metabolik bozuklukların moleküler patogenezinin anlaşılması üzerine yoğunlaşan çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirttiler.