YDÜ’ye Almanya’dan övgüler

Berlin Humboldt Üniversitesi 28 kişilik akademik grupla Yakın Doğu Üniversitesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Prof. Schneider, YDÜ’nün çok hızlı bir şekilde büyüyerek, akademik altyapı ve bilimsel projeler geliştirdiğini gözlemlediklerini ifade etti

Almanya’nın en eski ve önde gelen üniversitelerinden biri olan “Humboldt University of Berlin” Yakın Doğu Üniversitesi’ne 28 kişilik akademik grupla ziyarette bulundu.

Humboldt Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rolf Schneider’ in, 2012 yılından beridir Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile bilimsel işbirliği yapmakta olduğu belirtildi. Prof. Dr. Rolf Schneider artık emekli olduğunu ancak üniversiteler arası işbirliğinin Humboldt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Thomas Janssen ve Dr. Anika Dreilich tarafından devam edeceğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne 2013 yılından beridir 5. kez ziyarette bulunan Prof. Schneider her yıl yapmakta olduğu ziyaretlerinde kendilerini ya yepyeni bir binada veya yeni bir projeyi dinlerken bulduklarını dile getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok hızlı bir şekilde büyüyerek, gerek akademik altyapı gerekse uygulamalı bilimsel projeler geliştirmekte olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Humboldt Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumu'na ziyarette bulunarak Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Gücel’den “Kıbrıs Florası” hakkında bilgi aldılar. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan fakülteleri ziyaret ettiler.

Aynı gün Humbodlt Üniversitesi Biyolojik Bilimler Anabilimdalı Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik ortak seminer etkinliği de gerçekleştirildi. Etkinlikte Prof. Dr. Rolf Schneider ve Dr. Anika Dreilich “Humboldt Üniversitesi ve Bilimsel Araştırmalar” başlıklı sunum gerçekleştirdiler. Özellike Biyolojik Bilimler Anabilimdalı’nda yürütmekte oldukları araştırma projelerini anlattılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özden Fuller ise “Kıbrıs’ta Biyoçeşitlilik’” başlıklı seminer sunumu gerçekleştirdi. Seminere, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy, Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wayne Fuller ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Uzman Selin Laleci (MA) de katıldı.

Prof. Dr. Rolf Schneider ve Dr. Anika Dreilich, Yakın Doğu Üniversitesi’nin misafirperverliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyon için teşekkür ettiler.