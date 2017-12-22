YDÜ’den tarihe ışık tutacak kütüphane

YDÜ, içerisinde nadir eserlerle özel koleksiyonları barındıracak Nadir Eserler Kütüphanesi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Nadide Eserler Kütüphanesi’nde, dünyada tek nüsha olan değerli kitaplar, önemli şahsiyetlerin kitap koleksiyonları, Osmanlıca, Arapça, Farsça yazma ve basma eserler, sözlükler, haritalar, ansiklopediler, resmi evraklar ve arşiv belgeleri yer alacak.

Tarihimizde iz bırakmış değerler YDÜ’de toplanacak

YDÜ, içerisinde nadir eserlerle özel koleksiyonları barındıracak Nadir Eserler Kütüphanesi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor

Nadide Eserler Kütüphanesi’nde, dünyada tek nüsha olan değerli kitaplar, önemli şahsiyetlerin kitap koleksiyonları, Osmanlıca, Arapça, Farsça yazma ve basma eserler, sözlükler, haritalar, ansiklopediler, resmi evraklar ve arşiv belgeleri yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırdığı uluslararası standartlarda en kapsamlı bilgi erişim ve kültür merkezi olan Büyük Kütüphane’den sonra, kampüs içerisinde ikinci büyük kütüphane olacak olan ve içerisinde nadir eserlerle özel koleksiyonları barındıracak “Nadir Eserler Kütüphanesi”ni hizmete koyuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de yer alan Ahmet C. Gazioğlu, Atila Türk, Kutlu Adalı, Erdoğan Mirata, Osman Türkay ve Özker Yaşın’ın Özel Koleksiyonları ile ülkemizin önemli araştırmacılarının özel koleksiyonları da Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde edebiyat, tarih ve sanat alanlarında nadir eserler, araştırmalar, el yazma kitaplar, kişisel koleksiyonlar, ülkemiz araştırmacılarının önemli eserleri ile CMC arşivinin yer alacağı “Nadir Eserler Kütüphanesi”nin açılacağı belirtildi.

Kampüste ikinci büyük ve özel kütüphane olma özelliği taşıyacak olan kütüphane, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde şu anda Rektörlük olarak hizmet veren kampüsün en tarihi binası, Kütüphane olarak yeniden tasarlanıp, binanın tarihi dokusuna zarar verilmeden restore edilecek ve en yeni erişim, bilişim ve muhafaza teknolojileriyle donatılarak hizmete açılacak.

HAZİNE DEĞERİNDE ESERLER BİRARAYA TOPLANACAK

Nadide Eserler Kütüphanesi’nde, dünyada tek nüsha olan değerli kitaplar, önemli şahsiyetlerin kitap koleksiyonları, Osmanlıca, Arapça, Farsça yazma ve basma eserler, albüm ve eşyalar ile Latince basılan kitaplar, sözlükler, haritalar, ansiklopediler, resmi evraklar, arşiv belgeleri, el yazması eserler, fermanlar ve Kıbrıs’ın önemli araştırmacılarının eserleri ve ellerinde olan kaynaklar yer alacak.

TARİHİMİZDE İZ BIRAKMIŞ DEĞERLERİMİZİN KOLEKSİYONLARIN İSİMLERİ YAŞATILACAK

Eserleriyle geçmişi aydınlatan değerli koleksiyonlarıyla dünya ve ülke tarihinde iz bırakmış değerli bilim, sanat ve düşünce insanlarının hem koleksiyonları hem de isimleri kütüphanede yer alacak özel çalışma ve arşiv odalarında yaşatılacak. Koleksiyonların dijital kopyalarına serbest erişimin sağlanacağı kütüphanede araştırmacılara ve okuyuculara nadir eserleri muhafaza edilecekleri özel odalardan dışarı çıkarmadan inceleme ve okuma imkanı da sunulacak. Tarihi videoların izlenebileceği izleme kabini, ses dinleme odası, bireysel ve grup çalışma odalarının yer alacağı kütüphanede çalışma ve arşiv odalarına Kıbrıs Türk tarihinde önemli araştırmalara imza atan araştırmacıların isimleri verilecek.

MODERN ALT YAPI VE KONFORLU ÇALIŞMA ODALARI OLACAK

Çağın koşullarına uygun son elektronik teknoloji ile donatılacak kütüphanede, kitap ve belgelerin kolayca takip edilmesi ve bulunması konusunda hızlı ve güvenli bir teknoloji sistemi kullanılacak. Nadir eserlerin korunması ve erişimini sağlamak üzere en yeni bilişim teknolojileriyle donatılacak kütüphane binasında etkileşimli bilgilendirme noktaları, nadir eserlerin iki ve üç boyutlu görsellerine erişimin sağlanacağı sinevizyon odaları, ses ve görsel arşiv odaları, engelli kullanıcılara hizmet verecek okuma ve dinleme odaları bulunacak. Arşiv odalarının özel iklimlendirme sistemiyle donatılacağı kütüphanede eserlerin muhafazası ve saklanması retina ve parmak izi tarama destekli güvenlik sistemleriyle sağlanacak.

Üniversite öğrencileri ile araştırmacıların yararlanabileceği ve çalışmaları için geçmişin sayfalarına dokunarak ilham alabileceği Nadir Eserler Kütüphanesi, tarihi bilgilere erişim sağlayacak.