YDÜ’den sağlığa taze kan

YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017 – 2018 Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu Salonda gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017 – 2018 Güz Dönemi’nde Çocuk Gelişimi Teknikerliği, İlk Ve Acil Yardım Teknikerliği, Yaşlı Bakım Teknikerliği, Elektro Nero Fizyoloji, Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik, Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Ağız Ve Diş Sağlığı Destek Personeli ve Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği olmak üzere 32 mezun verildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Kocaoğlu konuşmasında şöyle dedi:

“Çağdaş ve kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesinde donanımlı bir hastane ve deneyimli hekim kadrosu yanında olmazsa olmazlardan biri de nitelikli yardımcı sağlık personelinin varlığıdır. Ne kadar ileri ve iyi donanımlı cihazlarınız olursa olsun kullananlar eğer deneyimsiz veya iyi yetiştirilmemiş ise elde edeceğiniz sonuç çoğu zaman tatmin edici olmaz. Bugün gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek Türkiye‘de iyi yetişmiş nitelikli sağlık tekniker ihtiyacı oldukça fazla olup bu konu da belirli istihdam açığı bulunmaktadır.”

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Halkımıza daha iyi ve daha kaliteli sağlık hizmeti vermek ve gerekli hekim ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla 2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nin kurulmasıyla başlayan 2008 yılında KKTC’ de bir ilk olan Tıp Fakültesi ve buna paralel olarak 2010 yılında hizmete giren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin açılmasıyla devam eden bu misyonun bir sonraki basamağı 2011 yılında sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu hizmete girmiştir. Öncelikle sağlık eğitiminin basamaklarını kapsayan bu geniş yelpazedeki olanakları sağlayan Kurucu Rektörümüz Sayın Doktor Suat İ. Günsel’e ve üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel ve tüm saygıdeğer üyelerine teşekkür ediyorum.”