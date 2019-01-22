YDÜ, yeni nesil eğitim modeline örnek

İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Tousi, YDÜ’nün bilim, teknoloji ve sanat alanında hızla gelişmesinden dolayı İranlı öğrenciler tarafından ilgi çektiğini söyledi. YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Günsel ise üniversite olarak yeni nesil eğitim modeline örnek olduklarını kaydetti

İran İslam Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Hüseyin Aminian Tousi, eğitim ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e ziyarette bulundu.

Büyükelçi Hüseyin Aminian Tousi ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitenin sağlık, fen bilimleri ve teknolojideki başarılarının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin AR-GE, inovasyon bilim, teknoloji ve sanat alanında hızla gelişmesinden dolayı İran’lı öğrenciler tarafından ilgi çektiğini dile getiren büyükelçi Tousi, İranlı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alarak ülkelerine döndüklerinde kabiliyetli ve nitelikli insan kaynakları olarak pozitif katkı sağladıklarının altını çizdi. Büyükelçi Tousi, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e bilim alanındaki gayret ve çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

GÜNSEL: “İRAN ÜNİVERSİTELERİ İLE ÖNEMLİ ORTAK EĞİTİM PROGRAMLARI YÜRÜTÜYORUZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel de kabulde yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti’ni önemli bir ülke olarak nitelerken ulus-devlet geleneğine bağlı kalarak şu andaki sıkıntılarına rağmen başarılara doğru adım attığını ve geleceğe güvenle yürüdüğüne vurgu yaptı. Dr. Günsel, İran üniversiteleriyle işbirliğinin önemli olduğunu, eğitim alanındaki işbirliklerinin bölgesel ve uluslararası çapta insan toplumuna yarar sağladığına inandığını ifade etti. Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi'nin İran üniversitelerine giriş sınavı listesinde yer aldığını ve doktora seviyesinde ortak eğitim alanında öğrenci kabul ettiğini dile getirerek, İran’ın önemli üniversiteleri ile işbirliği ve ortak eğitim programları yaptıklarını söyledi.

“BİLİMSEL YAYINLARIMIZLA TÜM DÜNYAYA EĞİTİME VERDİĞİMİZ ÖNEMİ GÖSTERİYORUZ”

Yakın Doğu Üniversitesinin tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara onbinlerce makale sunan Web of Science ve Scopus’ta taranan dergilerde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının 2018 yılında 1200’ün üzerine yaptığı yayınlarla Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ilk 5 içerisine girdiklerini Büyükelçi Tousi’ye anlatan Dr. Suat İ. Günsel, bunun büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Eğitimdeki başarılı gelişmeler ve bilimsel yayın konusundaki araştırmalarının dünya genelindeki eğitim kurumları tarafından ilgi çektiğini söyleyen Dr. Günsel, üniversite olarak yeni nesil eğitim modeline örnek olduklarını kaydetti.

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ İLE KIBRIS ARABA MÜZESİ’Nİ GEZDİ…

Kabulün ardından İran Büyükelçisi Aminian Tousi, Yakın Doğu Üniversitesi müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni gezerek bilgiler aldı. Büyükelçi Tousi, Yakın Doğu Üniversitesi'nin vizyonunu kutlayarak, başarılarının ülkeler ve medeniyetler arasındaki dostluk, barış ve huzurun sağlanmasında önemli olduğunu belirtti.