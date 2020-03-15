YDÜ ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden önemli temsiliyet

Yakın Doğu Üniversitesi ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi “FIRST Robotik Competition” düzenleme komitesinde temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri robotik bilimine yakınlaştırma, robotiği yaygınlaştırma hedefiyle mucit Dean Kamen’ın kurduğu FIRST® (ForInspirationandRecognition of ScienceandTechnology) Vakfı etkinliklerinden olan Uluslararası “FIRST RoboticsCompetition” Türkiye Ulusal Düzenleme Komitesinde yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi NERITA’da görevli Öğretim Görevlisi Şefik Emre Coşkun ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Türkiye’de Fikret Yüksel Vakfı liderliğinde İstanbul’da 10 farklı ülkeden, 102 takımın katılımıyla düzenlenen FIRST RoboticCompetition ulusal düzenleme komitesinde yer alarak Yakın Doğu Üniversitesi ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesini temsil ettiler.

Vakfın, Türkiye Ulusal Düzenleme Komitesinde yer alan Duygu Kaptanoğlu Coşkun ve Şefik Emre Coşkun, yıl içerisinde etkinlik organizasyonunun planlanması ve düzenlenmesi sürecine destek olacaklar.

Gençlere bilim ve teknoloji alanlarında ilham vermeyi amaçlayan ve STEM (Science, Technolgy, Engineering, ArtsandMaths) alanlarında aktif çalışma yapmalarına olanak sağlamayı amaçlayan Vakıf, Dünya’nın her yerinde sponsorlar ve gönüllülerin desteği ile çalışma ve etkinliklerini yürütüyor.

Yarattığı duyarlı profesyonellik kavramı ve ortaya koyduğu değerlerle çocukların ve gençlerin rekabet ederken dost olmayı, birlikte çalışmayı, yaratıcılıkları ile mühendislik becerilerinin geliştirmelerine katkı sağlayan Vakıf, dünyada düzenlenen farklı etkinliklerle yüz binlerce çocuğa ve gence ulaşıyor.

FARKLI YAŞ GRUPLARINA GÖRE YARIŞMALAR DÜZENLENİYOR…

Uluslararası bir gençlik organizasyonu olan FIRST, 09-18 yaş grubu öğrencilere yönelik “FIRST Robotics Yarışması”, “FIRST LEGO Ligi”, “FIRST Lego LeagueJr.”, FIRST LEGO LeagueJr. Discovery Edition” ve “FIRST Tech Challenge” yarışmalarını yürütüyor.