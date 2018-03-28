YDÜ Kütüphanesi rekor kırıyor

Dünyanın sayılı üniversite kütüphaneleri arasında bulunan YDÜ Büyük Kütüphane’de kitap sayısı 2 milyonu, elektronik makale sayısı da 550 milyonu aştı. Bu rakamlarla, YDÜ’de dünyanın birçok ulusal kütüphanesinden daha fazla kitaba erişme olanağı sağlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırdığı uluslararası standartlarda en kapsamlı bilgi erişim ve kültür merkezi olması yanında dünyanın sayılı üniversite kütüphaneleri arasında bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de, kitap sayısının 2 milyonu, elektronik makale sayısının da 550 milyonu aştığı belirtildi.

Kitapları ve veri tabanları yanında Büyük Kütüphane’nin, 7000'i aşkın DVD koleksiyonu, görme engelli kullanıcıları için 75 ciltten oluşan Braille alfabesiyle yazılmış kitap, 750'den fazla Türkçe/İngilizce sesli kitap ve kütüphane bünyesinde yeni açılmış olan Çocuk Kütüphanesi ile hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Kıbrıs Türk toplumuna 7/24 hizmet veren büyük kütüphanede, İngilizce-Türkçe Hukuk veri tabanları, ek depolama, görsel medya kütüphanesi, engellilere yönelik hizmet birimi ile bilgiye kolay ulaşımı sağlarken, yüzyıllık nadide eserler koleksiyonlarını da okuyucuyla buluşturuyor. KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazetelerin arşivlendiği kütüphanede, 1910 yılı ve öncesine ait Özel Koleksiyon bölümü, Reserv bölümü, Görsel İşitsel Materyal bölümü ve 6000 basılı kitap ve kişisel notlardan oluşan "Atila Türk Arşiv Odası" mevcuttur. Günlük kullanıcı sayısının 7000 kişi olduğu Büyük Kütüphane, 2007 yılında "Türk Dünyası Merkez Kütüphanesi" olarak seçildi. Kütüphanelerarası İşbirliği Takip (KİTS) ile KİTS’e üye tüm kütüphanelere kitap ve makale ödünç alıp verme imkanı da sağlıyor.

550 MİLYON MAKALE YANINDA 120 MİLYON TÜRKÇE VE İNGİLİZCE HUKUK VERİ TABANLARINA ERİŞİM

Farklı alanlarda 550 milyonu aşkın bilimsel makaleye erişim sağlayan Büyük Kütüphane Kıbrıs’taki en büyük hukuk bilgi portalına sahip olma özelliğini de taşıyor. Kütüphanenin bilişsel envanterinde dünyanın en gelişmiş hukuk veritabanı olarak kabul edilen ve Birleşmiş Milletler dökümanları da dahil olmak üzere 120 milyon sayfa hukuk dokümanına erişime olanak tanıyan HeinOnline veri tabanı; İngiliz hukukunun tüm dava, yasa vb belgelerine erişim imkanı sağlayan Westlaw veritabanı ve tüm dünyadaki deniz ve deniz ticaretine ait yasalar, davalar ve belgeleri içeren Law Maritime of Commercial veritabanı yer alıyor.

GELENEKSEL KÜTÜPHANECİLİK DEĞERLERİ İLE GELECEĞİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ BİRLEŞTİREN ANLAYIŞ…

Ulaşmış olduğu 2 milyon kitap sayısıyla dünyanın birçok ulusal kütüphanesinden fazla kitaba erişim imkanı sağlama kapasitesine erişen Büyük Kütüphane, geleceğin teknolojilerini kullanarak dijital ortamda da bilgiye en kolay yoldan ulaşımı sağlıyor. Binlerce belgesel, müzik ve film DVD’sinin bulunduğu görsel medya kütüphanesinde, bu DVD’lerin ve diğer görsel bilgi malzemesinin seyredilebileceği kabinler, grup çalışma odaları, dijital bilgi depolama merkezlerinin yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar farklı konularda milyonlarca akademik dergiye, raporlara, makalelere, gazetelere ve belgelere erişebiliyor. Konferans salonları ile ulaşılan bilginin paylaşıldığı uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılara, çalıştaylara, sempozyumlara ve panellere ev sahipliği yapan Büyük Kütüphane aynı zamanda toplumun görsel bilincini pekiştirmeye ve görsel bilgi düzeyini artırmaya yönelik sergilerin düzenlendiği bir merkez olarak ön plana çıkıyor. Kütüphanenin nadir eserler koleksiyonunda ise Kıbrıs ve dünya tarihine tanıklık eden yüzyılların birikimini okuyucular ile buluşturan eserler dikkat çekiyor.

NADİDE ESERLER KÜTÜPHANESİ YAPIMI DEVAM EDİYOR…

Büyük Kütüphane’den sonra, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde ikinci büyük kütüphane olacak olan ve içerisinde nadir eserlerle özel koleksiyonları barındıracak Nadir Eserler Kütüphanesi yapım da devam ediyor. Kütüphane bünyesinde edebiyat, tarih ve sanat alanlarında nadir eserler, araştırmalar, el yazma kitaplar, kişisel koleksiyonlar, ansiklopediler, fermanlar, haritalar, ülkemiz araştırmacılarının önemli eserleri ile CMC arşivi yer alacak. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de yer alan Ahmet C. Gazioğlu, Atila Türk, Kutlu Adalı, Erdoğan Mirata, Osman Türkay ve Özker Yaşın’ın Özel Koleksiyonları ile ülkemizin önemli araştırmacılarının özel koleksiyonları da Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yer alacak.

HALKA AÇIK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ İLE HİZMET VERİYOR…

Büyük Kütüphane bünyesinde 2-8 yaş grubu çocuklara okumayı ve kütüphane kullanmayı aşılamak için “Çocuk Kütüphanesi” oluşturuldu. Çocuk Kütüphanesi’nde, İngilizce ve Türkçe olmak üzere masal etkinlikleri yanında çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Her yaştan çocukların ilgisini çekebilecek kitapların bulunduğu kitap odasında 630 kitap halkın kullanımına sunuluyor.

TÜMER GARİP: “ULUSLARARASI STANDARTLARDA KÜTÜPHANECİLİK ANLAYIŞIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Büyük Kütüphane’nin açıldığından bugüne üniversitenin geleceğe dönük vizyonu ve toplumun bilgi ihtiyaçları doğrultusunda büyüdüğünü belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tümer Garip, bilgi erişimi ve organizasyonu konusunda yenilikçi hizmetler ve özgün çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kütüphanecilik anlayışına yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Kütüphanelerin bilgi deposu olmasından ziyade öğrenme kaynakları merkezi olarak hareket Tümer Garip, “Belli bir planlama ve toplumsal bilgi ihtiyaçları çerçevesinde üniversitemizin ve ülkemizin bilgi ihtiyacına koşut önemli bir büyüme gerçekleştirdik. Üniversitemizin ve ülkemizin bilgiye erişim konusunda en güvendiği kaynak merkezi olan kütüphanemiz bu sorumluluğunun bilinciyle uzun dönemli bir planlama ile bilinçli ve istikrarlı büyümesine devam edecektir.Öğrencilere okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, okuyucuların kitaplardan daha fazla faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi ve kullanılması için bilinçlendirmeyi etkinliklerimizle sürdüreceğiz” dedi.