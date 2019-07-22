YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği mezunları diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreniyle İnşaat ve Çevre mühendisleri diplomaları aldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mezunları diplomalarını aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi-Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Sivil Savunma Başkanlığı Lefkoşa Bölge Amiri Alkan Gedikoğlu, öğretim üyeleri, aileler ve mezunlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu birer konuşma yaptı.

Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Uzm. Vasviye Çakırtaş ve Uzm. Gözdem İlkay’ın yaptıkları müzik dinletisi ile İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Anoosheh Iravaniain’in müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu öğrencilerinin Latin Dans gösterisi de izleyenlerden tam not aldı.

DERECEYE GİREN MEZUNLARA MADALYA VE DİPLOMA TAKDİMİ YAPILDI…

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş tarafından madalyaları ve diplomaları takdim edildi. Ardından diploma törenine geçildi Tören kep atma töreni ile sona erdi.