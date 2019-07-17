YDÜ, Erasmus ile dünyaya açılıyor

YDÜ, ambargolara ve Rum tarafının engelleme çalışmalarına rağmen beş yıldır yürüttüğü Erasmus değişim çalışmalarında önemli bir noktaya ulaştı. Avrupa ülkeleri ile öğrenci değişimine başlayan YDÜ, akademisyenlerin değişim programları ile de dünyaya açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Erasmus Değişim programları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no’lu salonda gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin yurtdışında mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanmasına olanak sağlayan Erasmus programı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp ve Diş Hekimliği alanında uzun bir süredir gerçekleştirmiş olduğu staj ve araştırma değişim programları hakkında bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, zorluklara rağmen beş yıldır yürüttükleri Erasmus değişim çalışmalarının önemli bir noktaya ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Beş yıl önce ilk kez Diş Hekimliği doktora öğrencileri ile başlayan Erasmus değişim programını siyasi baskılar nedeniyle duyurmadan yürüttüklerini belirten Prof Dr. Şanlıdağ, bu süre sonunda Hemşirelik Fakültesi’nden 2 öğrencinin ilk kez Litvanya’ya staja gönderildiğini kaydetti.

Geçmiş dönemdeki staj değişimleri ile ilgili bilgiler de aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, “Polonya, Slovenya ve Slovakya’dan öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesine staja gelmişti. Geçen yıl da Tıp Fakültesine staj değişim kapsamında öğrenci kabul ettik. Bu yıl Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Mühendislik Fakültesi’nde Erasmus programı ile öğrenciler staj değişimine geldi. Önümüzdeki süreçte de Erasmus programı ile akademisyenlerimizde değişim programları ile dünyaya açılacaktır” şeklinde konuştu.

“DİPLOMALARIMIZ AVRUPA ÜLKELERİNDE GEÇERLİ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyaseten ambargolar altında olduğunu ve bunun üniversiteler aracılığı ile delindiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 120’den fazla ülkeden öğrenci kabul ettiklerini ve öğrencilerin tıp, diş, hemşirelik, mühendislik diplomalarının tüm ülkelerde geçerli olduğunun altını çizdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, öğrenci dekanlığının yapısı, organizasyonu, çalışmaları ve Erasmus değişim programındaki öğrencilerin durumu ile ilgili bilgiler aktardı.

Doç. Dr. Özkum Yavuz, “Beş yıldır devam eden Erasmus Staj Araştırma Değişim programlarımıza bu yıl Hemşirelik ve Mühendislik Fakültesi de eklendi. Erasmus kapsamında 4 Öğrenci Hemşirelik Fakültesine (Litvanya), 2 öğrenci Tıp Fakültesine (Polonya) ve 1 öğrenci (Slovakya) Gıda Mühendisliği Bölümüne geldi. Bizim öğrencilerimizde Litvanya’da Hemşirelik Fakültesine kabul aldı. Diş Hekimliği Öğrenci Birliği temmuz ayında Ürdün, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Irak olmak üzere 13 değişim öğrencisini kabul etti. 4 öğrencimiz ise değişim programıyla şu anda Polanya’da staj yapıyor. Araştırma değişimi kapsamında 2 öğrenci de Ürdün’den Diş Hekimliği Fakültesinde proje araştırmalarına başladı” dedi.

Doç. Dr. Özkum Yavuz, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin (MSANC–Medical Students’ Associations of Northern Cyprus) dünya genelindeki tıp öğrencilerini temsil eden Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA)’nun Staj Değişim programına öğrenci göndermek üzere imzalanan kontrat çerçevesinde; Almanya, Azerbaycan, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Hırvatistan, İtalya, İspanya (Katalonya), İsveç, Macaristan, Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna’dan öğrenciler staj değişimi programıyla ülkemize geldiğini söyledi. Temmuz ve Ağustos olmak üzere 2 dönem şeklinde olan değişim programlarının Temmuz ayı değişim programında 39 öğrenci Türkiye’nin değişik üniversitelerinden ve 22 öğrenci de dünyanın farklı ülkelerinden ülkemize geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Öğrenci Dekanlığının tüm kulüp ve birlikleri bu konuda desteklemeye devam edeceklerini belirterek, Öğrenci dekanlığı ekibine, birliklerin başkan, yönetim kurullarına ve danışman öğretim üyelerine, Erasmus sorumlularına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağa, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel’e ve özellikle Günsel Ailesine Erasmus, Staj ve Araştırma Değişimi Projelerindeki vizyonları, işbirliği ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Toplantıda söz alan Diş Hekimliği Öğrenci Birliği mentörü Yrd. Doç. Dr. Özay Önöral, değişim programları ile büyük bir başarı ettiklerini, bu yıl ilk kez araştırma projeleri kapsamında Research Exchange adında bir program açarak iki öğrencinin başarılı bir şekilde araştırmalarını gerçekleştirdiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Önöral, yurt dışında gelen öğrencilerin de cerrahi, protez, restoratif diş tedavisi ve sosyal programlarla yoğun bir staj dönemi geçirdiğini kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrenci Birliği mentöru Prof. Dr. Nevbahar Turgan da, Tıp Fakültesinde Türkçe ve İngilizce dilinde eğitim verildiğini anlatarak, yurt dışından gelen öğrencilerin buradaki öğrencilere fayda kattığını, buradan yurt dışına giden öğrencilerin de farklı kültürlerle tanışarak gelecekteki tıp bakışına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Tıp Fakültesi Erasmus Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı da, Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik olarak bilim alanında Türkiye üniversiteleri arasında ilk 10 içerisinde yer aldığını dile getirerek, değişim programlarının KKTC’nin siyasi durumu ile ilgili pozitif katkı sunduğunu aktardı. Yrd. Doç. Dr. Balıkçı, bilim üreterek ülkeye mal etmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Gıda Mühendisliği Bölümü Erasmus Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Hazal Özyurt ise, Slovakya’dan 5 ay boyunca staj öğrenci aldıklarını dile getirerek, Erasmus’un ülkelerin tanınması, bilgi alışverişi yapılması bakımından etkili bir program olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrenci Birliği mentoru Doç. Dr. Emil Mammadov da, tecrübelerini aktararak, öğrencilerin başka ülkelerde hasta yaklaşımlarının nasıl olduğunu, doktorların nasıl hasta baktığını, farklı ülkelerde farklı kliniklerde hekimlerin yaklaşımlarını görerek ufuklarını açtığını belirtti.

Toplantıda, Yakın Doğu Üniversitesi Erasmus Koordinatörü ve Hemşirelik Fakültesi Erasmus Sorumlusu Prof. Dr. Candan Öztürk adına ise, Hemşirelik Fakültesi’ne Erasmus programına ilk gelen öğrencilerle ilk kez giden öğrenciler hakkında Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz bilgilendirmeler yaptı.

Konuşmaların ardından Erasmus değişim programı ile ülkemize gelen öğrenciler deneyimlerini aktardılar.



