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YDÜ ekibine İzmir’de ödül

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YDÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Teralı, Uluslararası Hücre Ölümü Araştırma Kongresi’nde en iyi ikinci sözel bildiri ödülüne layık görüldü

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YDÜ ekibine İzmir’de ödül
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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Teralı 2. Uluslararası Hücre Ölümü Araştırma Kongresi’nde en iyi ikinci sözel bildiri ödülüne layık görüldü.

Hücre Ölümü Araştırma Derneği’nin (HÖAD) İzmir’de düzenlediği 2. Uluslararası Hücre Ölümü Araştırma Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesini Doç. Dr. Kerem Teralı ve Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, bir sözel bildiri, Dr. Günsu Soykut ve Doç. Dr. Eda Becer  bir poster bildirisiyle temsil ettiler.

Yurt içi ve yurt dışından seçkin bilim insanlarının katıldığı kongrede oksidatif stres ve hücre ölümü, hücre mikro çevresini taklit eden biyomalzemeler, immünite ve enflamasyon, kök hücre terapileri, sistem biyolojisi, genom düzenleme ve hücre ölümü araştırmalarında kullanılan diğer yeni teknolojiler üzerinde duruldu.

Doç. Dr. Kerem Teralı’nın akondroplazi (kalıtsal orantısız cücelik) ile ilişkilendirilen mutant fibroblast büyüme faktörü reseptörü 3’ü modellediği “Identification of the FGFR3G380R Mutant as a Likely Cause of Psychomotor Delay in an Achondroplastic Child: A Combined Clinical Exome Sequencing and Biomolecular Modeling Approach” başlıklı çalışması en iyi ikinci sözel bildiri ödülüne layık görüldü.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in beta-talasemi hastalığı ile ilk kez ilişkilendirdiği peroksizom proliferatör ile aktive olan reseptör alfa varyantlarından bahsettiği “New Surprises from an Old Anti-Apoptotic Gene: Pleiotropic Effects of PPARA Variants in a Hematological Disorder” başlıklı sözel bildirisi de ilgi gördü.

 Dr. Günsu Soykut’un Kıbrıs acı çiğdemi özütünün metastatik kolon kanseri hücrelerini hangi mekanizma üzerinden ölüme götürdüğünü anlattığı “Colchicum pusillum Extract-Induced Apoptosis in Colo-741 Metastatic Colon Cancer Cells via Extrinsic Pathway” başlıklı sözel bildirisi ve Doç. Dr. Eda Becer’in diken inciri (babutsa/papoutsosyka) tohumu yağlarının kolon kanseri hücreleri üzerindeki öldürücü etkilerini araştırdığı “Apoptotic Effects of Opuntia ficus-indica L. Seed Oils on Colon Adenocarcinoma Cell Lines” başlıklı poster bildirisi de kongre katılımcıları tarafından takdir topladı.

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