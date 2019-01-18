YDÜ, eğitimde rekor başarıya ulaştı

YDÜ öğretim üyeleri, 2018’de uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1200’ün üzerinde bilimsel yayın yaptı. YDÜ, bu rakamlarla Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 10, öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın başına ise ilk 5 arasında yer aldı

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, “Elde edilen bu başarı, uluslararası bilimsel nitelikli yayın sayılarımızın artırılarak dünya üniversiteleri arasındaki rekabette üst sıralara tırmandığımızı da gösteriyor” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, 2018 yılında Web of Science ve Scopus’ta uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1200’ün üzerinde bilimsel yayın yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi bu rakamlarla Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 10, öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın başına ise ilk 5 arasında yer aldı.

Tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara onbinlerce makale sunan Web of Science ve Scopus’ta taranan dergilerde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının 2018 yılında yayınladığı 1200’ün üzerinde yayın sayısı ile Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ilk 10, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre de ilk 5 içerisine girdiği belirtildi.

2018 YILINDA 8 FARKLI ALANDA ULUSLARARASI 1200’DEN FAZLA YAYIN

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından 2018 yılında Temel Bilimler, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Fen Bilimleri alanında, Web of Science ve Scopus’ta taranan uluslararası dergilerde 1200’ün üzerinde yayın yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından üretilen bilimsel yayınların % 86,5’i orijinal araştırma niteliği taşıyor.

TÜRKİYE VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 10, ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN SAYIYA GÖRE İLK 5 ARASINDA…

Ülkenin ve üniversitenin bilimsel araştırma altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten Yakın Doğu Üniversitesi, araştırma gücünü ve bilimsel saygınlığını ulusal ve uluslararası ölçekte öngörülen üst düzeylere taşımayı başardı. Üniversite öğretim elemanlarının 2018 yılı içerisinde uluslararası dergilerde yaptığı bilimsel makale yayınları ile Vakıf ve Devlet Üniversiteleri arasında ilk 10’a girerken, öğretim elemanı başına düşen araştırma sayısına göre de ilk beş üniversite arasında bulunuyor. Bilimsel yayın ve atıf raporları, ulusal ve uluslararası yayın üretim performansları üzerinde Yakın Doğu Üniversitesinin geldiği başarı noktasını gösteriyor.

Bilimsel özgürlük misyonuyla ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, 2018 yılında 9’u uluslararası olmak üzere katıldığı 11 kongrede toplamda 14 en iyi araştırma ödülü kazandı.

DÜNYANIN SAYGIN ÜNİVERSİTELERİ HARVARD, OXFORD VE EXETER İLE ORTAK PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR

Eğitim-öğretim ve araştırmada üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (YDÜ-BAP) bünyesinde prestijli üniversiteler arasında yer alan Harvard, Oxford ve Exeter gibi üniversiteler ile de eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yürütüyor. BAP destekli yürütülen 176 proje ise üniversitenin öz kaynakları ile sağlanıyor.

ECZACILIK, TIP VE MÜHENDİSLİK ALANINDA 3 PATENT BAŞVURUSU

Bilim-buluş-teknoloji-yöntem boyutlarında ülke kalkınması ve toplum refahına katkı sorumluluğu taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi bilimsel yayınları, araştırmaları ve kongrelerdeki başarılarının yanı sıra, son bir ay içerisinde eczacılık, tıp ve mühendislik alanında 3 patent başvurusunda bulundu. Önümüzdeki dönemde patent sayısının arttırılması ve inovatif çalışmaların ticarileştirilerek ürün haline getirilmesini hedefleniyor.

TEKNOLOJİ TRANSFER ŞİRKETİ KURULDU

Akademik birikimleri kullanarak bunlardan ticari ürün üretip toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışan 4. Nesil Üniversite modelini benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi, bu doğrultuda Teknoloji Transfer Şirketi’ni hayata geçirdi. Bu sayede, 4. Nesil Üniversite olma alt yapısını sağlayan akademik çalışmaların ürüne dönüşmesinde hakların korunma altına alınmasını sağlarken, bu vizyonla üretilen akademik birikimin sanayiye entegre edilerek ticarileştirilmesini de amaçlıyor.

GÜNSEL: “DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ REKABETTE ÜST SIRALARA TIRMANMAYI İSTİYORUZ”

Küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmek için üniversitelerin sürekli kendini yenilemesi ve AR-GE faaliyetlerinde bulunması gerektiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, bilim ve teknoloji alanında gelişmişliğin temel göstergelerinden birinin de uluslararası bilimsel yayınlar olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin 2018 yılında 1200’ün üzerinde bilimsel yayına imza attıklarını belirten Doç. Dr. Günsel, bunun büyük bir başarı olduğunu ve üniversite olarak kendilerine koydukları hedefi gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yaptıkları çalışmalarla Web of Science ve Scopus’ta taranan uluslararası dergilerde yayınlanan yayın sayısı ile Türkiye üniversiteleri arasında ilk 10’a, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısında ise ilk beş arasına girmelerini sağlayan öğretim elemanlarını tebrik eden Doç. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altındaki akademisyenlerin uluslararası hakemli yayınlarda çıkan eserlerini uluslararası kurallara uygun şekilde hazırlıyor. Özverili çalışmalar sonucu elde edilen bu başarı, uluslararası bilimsel nitelikli yayın sayılarımızın artırılarak dünya üniversiteleri arasındaki rekabette üst sıralara tırmandığımızı da gösteriyor” dedi

Üniversitenin öğretim elemanlarının evrensel düzeydeki bilimsel katkılarının önemini vurgulamak ve bu düzeydeki araştırmaların devamlılığını teşvik etmek amacıyla her yıl Bilimsel Yayın Başarı Ödülleri verdiklerini anımsatan Doç. Dr. Günsel, iyi bir bilim insanının ürettiklerini topluma duyurma ve sunmakta da sorumluluğu üstelendiklerini söyledi.