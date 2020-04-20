YDÜ'den KKTC vatandaşı öğrencilere ücretsiz ders imkanı

Yakın Doğu Üniversitesi, yurt dışındaki üniversitelerde eğitim gören ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile ülkemize dönmek zorunda kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere, eğitim aldıkları bölümlerine uygun, Bahar döneminde 3 derse ücretsiz kayıt imkanı sunuyor

YDÜ’den yapılan açıklamada, COVİD-19 pandemisi nedeni ile eğitim aldıkları ülkeden ayrılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmek zorunda kalan öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi online dersleri üzerinden kendi müfredatlarına uygun olarak ücretsiz 3 derse kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu.

Açıklamada, öğrencilerin alacakları derslerin transkripti ile uluslararası kredi sistemine uygun olarak eğitim gördükleri Üniversitelerde bu derslerden muaf tutulacağı kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin online eğitim derslerinden yararlanmak isteyen ve yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler info.uzebim@neu.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve parola alarak, istedikleri derslere kayıt yaptırabilecek.