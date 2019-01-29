YDK’lı öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, aileleri ile birlikte çeşitli aktivitelerle hem hoşça vakit geçirdi hem de yaratıcılıklarını sergiledi

Yakın Doğu İlkokulu dördüncü sınıf öğrencilerin velilerinin katılımı ile “English Fun Week” etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Cambridge ESOL müfredatları çerçevesince düzenlenen ve İngilizce eğitici-öğretici aktivite ile oyunlardan oluşan istasyonlar kurularak, çocukların sıkılmadan konu başlığı değişebilmelerine olanak sağlandı.

Her biri farklı bir konu başlığına odaklanan aktiviteler düzenlenirken, Cambridge YLE Starters sınavlarına yönelik konular ve bu yaş guruplarındaki çocuklarla oynanan oyunlar kullanıldı.

Bir dünya dili olan İngilizcenin aynı zamanda eğlence ve üretkenliğe açılan bir kapı olduğunu bir kez daha hatırlayan öğrenciler, aileleri ile birlikte çeşitli aktivitelerle hem hoşça vakit geçirdiler hem de yaratıcılıklarını sergilediler. Bu tür etkinliklerle İngilizceyi günlük yaşamın içine katarak, eğlenceli, şaşırtıcı oyunlarla öğrencilerin farkına bile varmadan İngilizceyi sevmeleri ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanıyor.

İngilizce dil eğitimi ve öğrencilerimizin bu dili aktif olarak kullanabilmeleri, her zaman Yakın Doğu İlkokulunun öncelikli ilkelerinden olduğunu belirten Yakın Doğu İlkokulu İngilizce Bölüm Başkan Yardımcısı Deniz Özkan, öğrencilerin bu dildeki başarılarını ve öğrenme hızlarını artırmak amacıyla İngilizce dersleri sırasında “okuma, yazma dinleme ve konuşma” becerilerinin her birine ayrı ayrı odaklandıklarını söyledi.

Deniz Özkan, “English Fun Week aktivitelerimizde kullanmakta olduğumuz eğitici oyunlar, görseller ve karşılıklı diyaloglar, öğrencilerimizi günlük yaşamda kullanacakları İngilizce pratiğine hazırlamayı hedeflemektedir. Aktivitelerimiz süresince çocuklarıyla değerli zaman geçiren velilerimiz, okulumuzda verilen İngilizce dil eğitimini de yakından gözlemleme fırsatı bulmuşlardır” dedi.