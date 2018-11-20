banner107
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
35 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
99 0
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
378 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
31 0
Mağusa'nın, Girne aşkı
Mağusa'nın, Girne aşkı
99 0
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
41 0
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
56 0
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
103 0
banner82

YDİ’de cumhuriyet coşkusu

banner27

KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yılı, Yakın Doğu İlkokulu’nda da kutlandı

banner210
YDİ’de cumhuriyet coşkusu
banner192

15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kuruluşunun 35.yıldönümü Yakın Doğu İlkokulunda düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 5.sınıf öğrencilerinden Bisem Nasiboğlu yaptı.

Nesiboğlu konuşmasında, bugünlere gelinirken verilen mücadeleye dikkat çekerek Cumhuriyetin önemini vurguladı.

Şiirlerin okunduğu Cumhuriyet ile ilgili sözlerin paylaşıldığı tören, okul koro ve orkestrasının “Cumhuriyet” ve “Ah Kıbrıs’ım” adlı şarkıları seslendirmesiyle sona erdi.

Cumhuriyetimize olan bağlılığı ve onu yaşatmanın gereğini bir kez daha hatırlayan öğrenciler, Cumhuriyet’in değerini bir kez daha pekiştirdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.