YDİ’de cumhuriyet coşkusu

KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yılı, Yakın Doğu İlkokulu’nda da kutlandı

15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kuruluşunun 35.yıldönümü Yakın Doğu İlkokulunda düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 5.sınıf öğrencilerinden Bisem Nasiboğlu yaptı.

Nesiboğlu konuşmasında, bugünlere gelinirken verilen mücadeleye dikkat çekerek Cumhuriyetin önemini vurguladı.

Şiirlerin okunduğu Cumhuriyet ile ilgili sözlerin paylaşıldığı tören, okul koro ve orkestrasının “Cumhuriyet” ve “Ah Kıbrıs’ım” adlı şarkıları seslendirmesiyle sona erdi.

Cumhuriyetimize olan bağlılığı ve onu yaşatmanın gereğini bir kez daha hatırlayan öğrenciler, Cumhuriyet’in değerini bir kez daha pekiştirdi.