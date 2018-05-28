“Yamaçköylü” çocuklar tarikat baskısıyla okula gönderilmiyor"

Geçitkale İlkokulu’na gitmesi gereken, “Yamaçköylü” çocukların, tarikatların engellemeleri nedeniyle okula gönderilmediklerini iddia eden KTÖS, KKTC’deki hükümetlerin “üç kuruş para alma adına onaylamadıkları süreçlere göz yumduklarını” iddia etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, Geçitkale İlkokulu’na gitmesi gereken, “Yamaçköylü” çocukların, tarikatların engellemeleri nedeniyle okula gönderilmediklerini, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi’nin yaz döneminde dini bilgiler ve spor kursu düzenlemelerine de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sessizliğini koruyarak onay verdiğini savundu.

KTÖS Başkanı Tel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’den nüfus ve sermaye aktarılmasının yanında Sünni İslam baskısının son dönemde çocukların Çanakkale kamplarına götürülmesiyle devam ettiğini ileri sürdü.

Tel, söz konusu gezilerin Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) yakın tur operatörlerine para aktarma ve gericileşme politikalarına hizmet ettiğini savunarak, gezilerin, TC’nin Kıbrıs’taki okullarda görevlendirdiği öğretmenlerin ve onları idare eden TC Elçiliği’nin Gençlik ve Spor Müdürü tarafından organize edildiğini belirtti

“TC’nin hangi ülkelerdeki elçiliklerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü vardır?” sorusunu yönelten Tel, KKTC’deki hükümetlerin “üç kuruş para alma adına onaylamadıkları süreçlere göz yumduklarını” iddia etti ve buna son verilmesi gerektiğini ifade etti.