Yakın Doğu’lu öğrencilere korona virüsü bilgilendirmesi

Yakın Doğu Üniversitesi ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti çalışma grubu TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu tarafından, COVID-19 hastalığına yol açan virüse karşı farkındalığı arttırmak amacıyla Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencileri ile velilerine yönelik “Panik Yok: Korkma, Bilgilen” başlıklı bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantılarda, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu üyelerinden Prof. Dr. Kaya Süer, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsü hakkında güncel bilgilendirmelerde bulundu.

SARS-CoV-2 virüsünün Çin’den başlayarak tüm dünyaya nasıl yayıldığını anlatan Prof. Dr. Kaya Süer, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine dayanarak hastalığın klinik bulgularını, risk altındaki yaş gruplarını, bireylerin kendilerini korumak için neler yapabileceklerini aktardı.

Özellikle sosyal medyada çıkan haberlerle oluşan bilgi kirliliğinin ve bunun halkta yarattığı paniğin önüne geçilebilmek, küçükten büyüğe herkesin doğru bilgiye ulaşabilmesi adına düzenlenen CoronaVirüs bilgilendirme toplantılarında öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merak edilen tüm konular tartışıldı.

Yapılan toplantılarda YDÜ kampüsü içinde ve dışında dağıtılmak üzere bilgilendirme broşürleri dağıtıldığı, okullarda, fakültelerde ve servis otobüslerinde dezenfeksiyon açısından gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve tüm hastane çalışanları ile akademisyenlerin COVID-19 hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.