Yakın Doğu’da dezenfeksiyon seferberliği

Yakın Doğu eğitim kurumları ile toplu taşıma araçlarında koronavirüse karşı genişletilmiş dezenfeksiyon işlemi yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi dünya genelinde Yeni Koronavirüs olarak bilinen COVİD-19 hastalığı salgını ile ilgili olarak aldığı tedbirler çerçevesinde, tüm öğrencilerin ve personelin korunmasını sağlamak için genişletilmiş dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Virüsün ülkemizde görülmesinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Koleji ve öğrencilerin yaşam alanlarında genişletilmiş dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Dezenfeksiyon işlemleri kapsamında; tüm derslikler, fakülteler, kütüphaneler, kantin-kefeteryalar, yemekhaneler, yurtlar, toplu taşıma araçları, laboratuvarlar, oyun parkları dezenfektanlarla dezenfekte edildi.

Üniversite kampüsü ve yaşam alanlarında başlatılan genişletilmiş dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra, öğrencilere, öğretim elemanları, idari personel, hastane personeli ile velilere bireysel temizlik konusunda farkındalıklarını artıracak bilgilendirmeler yapılıyor. Kamuoyunun da bilgilendirilmesi amacıyla Yeni Koronavirüsten korunma yollarını anlatan broşürler dağıtıldı, afişler asıldı, slâytlar hazırlandı. Yeni Koronavirüs hakkında önemli bilgileri ve alınması gereken tedbirleri içeren bir video filmi de üniversitenin web sayfası ile sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşıldı.

Tüm Yakın Doğu personeli, öğrencileri ve velilere Yeni koronavirüs tehlikesinden nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlendi. Personele mail yolu ile bilgilendirme duyuruları yapıldı. Temizlik personellerine tüm birimlerin temizliği ile gerekli tedbirlerin alınması kapsamında gerekli bildirimler yapıldı. En önemli tedbir unsurlarından olan hijyeni sağlama doğrultusunda özellikle el yıkama ve maske kullanım koşulları ile yüzeylerin temizliği ile ilgili örneklendirilmiş bilgiler paylaşıldı.