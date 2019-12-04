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“Vizyon 2030” adıyla “Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” düzenleniyor

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“Vizyon 2030” adıyla “Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, “Vizyon 2030” adıyla “Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” düzenliyor.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalıştayda eğitimdeki sorunlar tespit edilecek, mevcut durum ele alınacak ve 2030 yılına kadarki süreye yönelik politika ve stratejiler belirlenecek.
Startejik Eğitim Planı Çalıştayı ile, dış paydaş düşünce, görüş ve önerilerin toplanması da amaçlanıyor.
Bir eylem planı hazırlanması öngörülen Çalıştay, 6 Aralık Cuma günü Golden Tulip Otel’de gerçekleştirilecek. 2 oturum halinde yapılacak Çalıştay, saat 09.30’da başlayacak.

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