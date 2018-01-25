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Vakıflar İdaresinden Hamitköy İlkokuluna derslik

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Hamitköy İlkokulu'nda yeni bir derslik yaparak, önemli bir ihtiyacı giderdiği bildirildi.

Vakıflar İdaresinden Hamitköy İlkokuluna derslik
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Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, toplumda iyiliği ve yardımlaşmayı yayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, 447 yıldır eğitim ile ilgilenen vakıflar açarak, bu yöndeki vakıfların açılmasına destek olduğu, bu vakıflar aracılığıyla ülke genelinde okullar açılarak, eğitim-öğretime sürekli katkıda sağladığı belirtildi. Tarih boyunca, Vakıflar’ın desteğiyle Vakıf arazileri üzerine, okullar yapıldığı hatırlatılan açıklamada,  Kıbrıs Türk tarihinde önemli yeri olan Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Lefkoşa Kız Lisesi ve Namık Kemal Lisesi’nin (NKL) bu okullardan olduğuna işaret edildi. Her yıl, ülke genelinde tüm okullardaki ihtiyaçlı öğrencilere, Vakıflar İdaresi tarafından, okul üniforması ve okul ihtiyaçlarıyla ilgili yardım yapıldığı da belirtilen açıklamada, ülke içinde ve yurt dışında birçok üniversite öğrencisinin de Vakıflar İdaresi’nin verdiği bursla okuduğu ifade edildi. Açıklamada, “Vakıflar İdaresi, toplumun geleceği çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümeleri ve kaliteli eğitim almaları için eğitime desteğini sürdürecek.” ifadeleri kullanıldı.

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