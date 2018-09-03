Uygulamalı bilimler alanında eleman yetiştirecek

UKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bireyler yetiştirmeyi hedefliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan laboratuvarları ve alanında uzman öğretim elemanları ile bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilerini bekliyor.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Müesser Nat, Yüksekokul bünyesinde yer alan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı ile Bilişim Teknolojileri programlarında eğitim verdiğini bildirdi.

Yüksekokulun amaçları hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Nat, günümüz bilişim teknolojilerinin hemen hemen her çalışma alanında kullanıldığını aktararak, alanla ilgili endüstrinin ihtiyaç duyduğu, teorik ve pratik becerilerle donatılmış, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen, meslek alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilen, takım çalışmasına yatkın, iş gücüne katkıda bulunabilecek nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öğrencilerin üniversite kütüphanesi ve çevrim içi kurs yönetim sistemlerinden gerekli ders materyallerine erişebileceklerini ifade eden Nat, öğrencilere teorik bilgilerini uygulamak için laboratuvar çalışmalarıveilgili alan derslerine yönelik saha gezileridüzenlendiğinide sözlerine ekledi. Yrd. Doç. Dr. Müesser Nat, UKÜ bünyesinde bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki laboratuvarların yanı sıra Finans Laboratuvarı ile öğrencilerin sanal portföyler aracılığıyla uygulamalı olarak eğitim imkanı alabileceklerini de dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Müesser Nat, Yüksekokul olarak öğrencilerin bir şirkette 30 iş günü süren yaz stajıkatılımı bulunduğuna dikkat çekerek, ayrıca farklı kurum ve organizasyonlar ile yapılan anlaşmalarla da öğrencilere uygulamalı eğitim olanakları sunduklarını kaydetti.