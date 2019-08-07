Üniversitelere 8 bin yeni öğrenci

2019 öğrenci kontenjanları açıklandı. KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı. KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşirken, 5 bin 978 kontenjan boş kaldı. En çok tercih edilen üniversite ise YDÜ oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavları’nın ardından, 2019 öğrenci kontenjanları açıklanırken, KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı.

Kesinleşmemiş ilk verilere göre 14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşti. 5 bin 978 kontenjan ise boş kaldı. Geçtiğimiz yıl ise KKTC’ye 17 bin 801 kontenjan ayrılmış; 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti.

Doluluk oranı da yüzde 57.35 olarak hesaplandı. Bu yıl tercih oranı yüzdelik olarak daha yukarıda olsa da, yerleşen öğrenci sayısında azalma var.

Eğitim uzmanları, ortaya çıkan rakamların KKTC Yükseköğrenimi açısından olumlu buldu. Yaşanan ekonomik kriz ortamında 8 bin üzerinde öğrencinin KKTC’yi tercih ediyor olması pozitif değerlendirildi.

2019 YKS'nin ardından KKTC üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleşmeye hak kazananların sayısı belli oldu.

Buna göre ilk üç sırayı YDÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne 1817 kişi yerleşirken, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 1297, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne ise 1621 öğrenci yerleşti.

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçen yılın ilk sonuçlarına göre KKTC üniversitelerinin doluluk oranı %45,94 oranındayken bu yıl üniversite doluluk oranının %57,35’e yükselmesinin KKTC ve üniversiteler adına sevindirici olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“2019 Yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları öğlen saatlerinde açıklandı. Sonuçlar incelenmiş olup geçen yılın ilk sonuçlarına göre KKTC üniversitelerinin doluluk oranı %45,94 oranındayken bu yıl üniversite doluluk oranının %57,35’e yükselmesi ülkemiz ve üniversitelerimiz adına sevindiricidir.

Birkaç gün önceki beyanatımda bu sonuçların bu şekilde çıkacağını üniversitelerimiz, YÖDAK ve ekibimle yaptığımız çalışmalarda öngörmüştüm. Kısa zamanda çok çalışarak YÖK ile yaptığımız bilimsel ve sonuç odaklı çalışmaların bu sonucu doğuracağına inanmıştık.

Görevi devraldığımızda üniversite otoriteleriyle yaptığımız toplantılarda bu yıl yerleştirme rakamlarının geçen yılın çok altında geleceği beklenirken, kısa vadede YÖK ile ekibimin yaptığı disiplinli ve özverili çalışmaların sonucu olarak, lisans alanında 5 bin 992 öğrenci yerleşme alırken, ön lisans alanında 2 bin 47, toplamda ise KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 8 bin 39 olmuştur.

Bu sayılara ülkemizde kampüsü bulunan ODTÜ KKTC ve İTÜ KKTC yerleşme sayıları da eklendiğinde 8 bin 689 rakamına ulaşılmaktadır. YÖK ile olan çalışmalarımız devam etmekte olup ‘ek yerleştirme’ sonuçlarına yönelik olarak atacağımız adımların olumlu yansımaların olacağını düşünmekteyiz. Yukarıda ifade ettiğimiz rakamın daha da artacağını ifade etmek isteriz.

YÖK ile birlikte yaptığımız çalışmaların sonucu olarak geçen yıl 9 bin 623 kontenjan boş kalırken bu rakamın bu yıl 5 bin 978’de kalması sağlanmıştır.

YKS sonuçlarının başta ülkemize, üniversitelerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eder; tercihlerden önce yaptığımız çalışmaları protokol ile somuta dönüştürülmesinde özverili ve samimi yaklaşımıyla katkı sağlayan başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibine teşekkür eder, iki ülke arasındaki ilişkilerimizi geliştirme hedefimize yönelik ekonomik ve akademik çalışmaların özverili bir şekilde devem edeceğini vurgulamak isteriz.”

Hangi üniversiteye kaç öğrenci geliyor?