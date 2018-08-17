KKTC’de faaliyet gösteren üniversite sayısı 19’a yükseldi. Bakan Özyiğit, Öğrenci Takip Sistemi’nin hayata geçeceğini ve öğrenci affı konusunun da gündemde olduğunu açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, KKTC’de faaliyet gösteren üniversite sayısının 19’a yükseldiğini kaydetti.

Özyiğit, 2018-19 akademik yılı öncesi ülkede eğitim veren üniversitelerin rektörleri ile bir araya gelerek, Yüksek Öğrenim Planlama Toplantısı gerçekleştirdi.

Özyiğit toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, üniversite yetkililerine döviz kurlarının artışı dolayısıyla aldıkları önlemler için teşekkür etti.

Yeni ders yılında üniversite sayısının 19’a yükseldiğini kaydeden Özyiğit, yeni üniversiteleri Rauf Denktaş Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi ve Kıbrıs Batı Üniversitesi olarak sıraladı.

Bu 19 üniversiteden 14’nün ÖSYM’ye kayıtlı olduğunu dile getiren Özyiğit, bunlardan 14’ünün KKTC hukukuna göre kurulan üniversiteler olduğunu, 2’sinin ise ODTÜ ve İTÜ kampüsleri olduğunu anlattı.

Yeni dönemde yapılması gereken çok şey olduğunu belirten Özyiğit, bu bağlamda hayata geçirilen Öğrenci Kayıt Kabul Tüzüğü’ne işaret etti.

Öğrenci İzin Uygulamasının 30 Eylül’de hayata geçeceğine işaret eden Özyiğit, bu çerçevede Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Muhaceret Dairesi ile çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Özellikle yabancı öğrencilerin okula devamları konusunda Öğrenci Takip Sisteminin hayata geçeceğini kaydeden Özyiğit, öğrenci affı konusunun da gündemde olduğunu anlattı.

