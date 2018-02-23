“Ülke ve Meclis için çok önemli bir çalışma”

Yakın Doğu Enstitüsü heyeti Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi’ni, Meclis Başkanı Uluçay’a sundu. Uluçay, projenin ülke ve özellikle Meclis için çok önemli bir çalışma olduğunu vurguladı

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından yürütülen “Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih” projesi, KKTC Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a yapılan nezaket ziyaretinde Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Yürütücülüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş’ın yaptığı proje hakkında bilgi alan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, projenin ülke ve meclis için öneminin altını çizdi. Projenin her aşamasında KKTC Cumhuriyet Meclisi olarak destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Uluçay, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nü bu önemli projeyi tasarlayarak hayata geçirdikleri için kutladı.

MECLİSİN ÇALIŞMALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR KURUMSAL VERİ KAYNAĞI OLUŞTURACAK.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından kendilerine sunulan bilimsel araştırma projesinin önemine vurguda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, konuşmasında projenin içerik ve konu başlığı olarak ülke ve özellikle Meclis için çok önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Uluçay, ülkede bakıldığında bu konuda kurumsallık açısından da eksikliklerin olduğunun görüldüğünü, bu bakımdan projenin de büyük ve önemli bir kaynak oluşturacağına inandığını söyledi. Meclis olarak yapılan projeye destek verdiklerini söyleyen Uluçay, geçmiş dönemlerde seçilmiş olsalar dahi yıllar itibariyle demokrasinin güzel bir örneği olarak halk tarafından seçilmiş ve Meclis çatısı altında hizmetlerini sunmuş olan insanların kurumsal bir çerçevede düşüncelerinin kayıtlara geçirilmesinin faydalı bir proje olduğu kanaatini dile getirdi. Projenin gelecek nesillere de iyi bir kaynak ve örnek olacağına vurgu yapan Uluçay, projeyi gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü proje ekibine teşekkür ederekbu projenin Meclisin çalışmaları için de önemli bir kurumsal veri kaynağı olacağını belirtti.Uluçay, projenin aynı zamanda halkın seçtiği kişilerin onore edilmesi için de önemli bir fırsatı barındırdığının altını çizdi.

DOÇ. DR. UMUT KOLDAŞ: “TÜM KIBRIS TÜRK SEÇİLMİŞLERİNİ KAPSAYAN İLK SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI”

Geçmişin sesi olan sözlü tarih çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumunun siyasi seçilmişlerinin bilgi, tecrübe ve önerilerini sistematik ve akademik yöntemler kullanılarak kayıt altına alınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Umut Koldaş, “Kıbrıs Türk siyasi tarihi üzerine yapılan ciddi araştırmalar bulunmasına rağmen siyaset yapma sürecine ilk elden katılan ve bu süreçleri belirleyen siyasi seçilmişlerin görüşlerini bir kaynakta toplayan sistemli bir sözlü tarih çalışması bugüne dek yapılmamıştır. Bu çerçevede projemiz sağlayacağı özgün veri ve bulgular ile ifade edilen boşluğu doldurma ve kamuoyunun bu konuyla ilgili bilgilenme-bilinçlenme süreçlerine katkı koymayı amaçlamaktadır.” dedi. 1960 yılından itibaren örgütlü politik yapılanma içinde Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden tüm siyasi seçilmişle gerçekleştirilecek mülakatlara ve bu mülakatların dönem ve konu bazında irdelenmesine ve tartışılmasına dayandığını kaydedenDoç. Dr. Koldaş, “Sözlü tarih yöntem ve kuramlarına dayanılarak yapılacak disiplinlerarası bu proje siyasal bilimler, iletişim bilimleri, uluslararası ilişkiler ve tarih konusunda uzman olan öğretim üyelerinden, araştırmacı ve teknik elemanlardan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecek. Bir yıl içinde tamamlanmasını öngördüğümüz araştırma projemizin meclisimiz tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi, halkımız için düşünce üretirken ve ona hizmet verirken meclisimizi kendi evleri olarak görmüş siyasi seçilmişlerimiz açısından da ayrı bir anlam taşıyacaktır. ”dedi.

Görüşmede Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a görevinde başarı dileyerek günün anısına bir plaket sundu.