UKÜ’den Dr. Küçük Vakfı Eğitim Bursu

UKÜ ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında başarılı olan ancak maddi sıkıntı nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrencilere “Dr. Fazıl Küçük Vakfı Eğitim Bursu” verilecek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına Mehmet Küçük imza koydu.

Protokol kapsamında başarılı olan, ancak maddi sıkıntı nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrencilere yönelik UKÜ tarafından sağlanan “Dr. Fazıl Küçük Vakfı Eğitim Bursu” adı altında verilecek. Burstan yararlanabilmek için adayların “UKÜ KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nda başarılı olarak kayıt hakkı kazanmaları gerekiyor. KKTC liselerinden mezun başarılı ancak maddi açıdan üniversite eğitimi alma sıkıntısı çeken adaylara yönelik Uluslararası Kıbrıs Üniversite tarafından sağlanacak “Dr. Fazıl Küçük Vakfı Eğitim Bursu”ndan yararlanacak adayların eğitim bursu öğrencilerin eğitim hakkı kazandıkları programın normal eğitim süresi boyunca geçerli olacak.

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri, üniversitelerin içinde bulundukları topluma hizmet görevleri bulunduğunu belirterek, KKTC’nin liderinin adını taşıyan vakıfla işbirliğinde başarılı ve ihtiyaçlı öğrencilere eğitim imkanı saylayacaklarından dolayı duydukları memnuniyeti kaydetti.

Vakfı temsilen konuşan Mehmet Küçük de, vakıf olarak protokol kapsamında verilecek bursların amacının toplumda yüksek eğitim almak isteyen fakat maddi sıkıntıları bulunan öğrencilere yardım etmek olduğunu açıkladı. Protokolde ayrıca her iki kurum arasında farklı alanlarda iş birliği yapılması konusundaki niyette kayıt altına alındı.