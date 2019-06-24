UKÜ’de“Girişimcilik” konuşuldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından öğrencilerin girişimcilik konusunda farkındalıklarını artırmak ve girişimci ruhlarını ortaya çıkarmak amacıyla “Girişimcilik” adlı seminer düzenlendi.

Girişimcilik Eğitimi Uzmanı Dr. Beste Sakallı’nınbilgi verdiği etkinlikte, girişimciliğin kapsamı, girişimcilik türleri ve girişimciliğin önemi irdelendi. Sakallı, girişimciliğin bireysel olarak bir hayalin ya da bir projenin hayata geçirilmesi olarak göründüğünü ancak istihdam yaratması ve ülke ekonomisine sunduğu yenilikçi fikirlerle, toplum içinde önemli bir konu olduğunu belirtti.

Girişimciliğe etki eden birçok faktör bulunduğunu dile getiren Dr.Beste Sakallı, bu konuda eğitim, çevre ve toplum kültürünün önemini aktararak, girişimcilik bilincinin yerleşmesi konusunda bu faktörlerin önemli rolü oynadığını kaydetti. Sakallı, girişimcinin de tıpkı girişimcilik gibi kapsamlı tanımları olduğuna dikkat çekerek, her girişimcinin girişimciliğe başlama hikâyesinin farklı sebeplerle olduğunu açıkladı.

Girişimcilikte önemli olanın risk almak ve doğru zamdan doğru kararlar verebilmek olduğunun altını çizen Sakallı, bu noktada en mantıklı adımın karşılaşılabilecek riskleri doğru hesaplamak olduğunu belirtti. Beste Sakallı, girişimciliğin bir varış değil, bir süreç olarak algılanması gerektiğini ve başarısızlığa yüklenmesi gereken anlamın tecrübe olduğunu hatırlatarak, başarısızlığın vazgeçmek için bir bahane değil, devam etmek için bir öğrenme olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.Öğrencilere, kendi deneyimlerinden bahseden Sakallı, hayal etmenin, inanmanın ve vazgeçmemenin başarı için gerekli adımlar olduğunu açıkladı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Derviş Deniz, seminerin mühendislik öğrencilerini girşimcilik ile tanıştırmak ve kendi potansiyellerinin farkına vararak, girişimci yönlerini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan ise bu seminerin öğrencilere birer rol model olabilecek kişilerle buluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, öğrencilerin sahip olduğu girişimci ruhu da ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.