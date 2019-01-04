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Turkcell’le Teknoloji Seminerleri üçüncü döneminde

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni eğitim döneminde de devam ettiği Teknoloji Seminerleri sayesinde hızla değişen ve gelişen teknoloji ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi

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Turkcell’le Teknoloji Seminerleri üçüncü döneminde
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Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni eğitim döneminde de devam ettiği Teknoloji Seminerleri sayesinde hızla değişen ve gelişen teknoloji ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. Dijital değişim süreci ve teknolojinin hayatımıza etkisini okullara taşıdı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri” Demokrasi Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Çanakkale Ortaokulu’nda 6’ıncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi. Seminerlerde öğrencilere teknolojinin geçmişten günümüze kadar olan değişimi ve gelişimi, güvenli internet ile teknolojinin doğru kullanımı gibi bilgiler anlatıldığı ve sanal gerçeklik oyunları ile desteklenen seminerlerde, öğrenciler, yeni teknolojileri heyecan ile ilk kez deneyimleme fırsatına da sahip oldu.

Teknoloji Seminerleri Tam Gaz Devam Edecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde başlatılan Teknoloji Seminerleri üçüncü döneminde de bakanlığa bağlı 30 ortaokulda 2018- 2019 eğitim, öğretim yılı içerisinde 6’ıncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmeye devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta, Satış Destek Uzmanı Senem Tunçbilek ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Uzmanı Deniz Nizam tarafından gönüllü olarak öğrencilere teknolojinin gelişimi ve dijital değişim süreci aktarılıyor.

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