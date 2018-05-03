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"Tüketen değil üreten gençler yetiştirmek adına hepimize önemli görevler düşmekte"

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Ülkenin geleceği olan öğrencilerin dünya üzerindeki yaşıtlarıyla her alanda boy ölçüşebileceği bir noktaya ulaştırılmasının şart olduğunu belirten Eğitim Bakanı Özyiğit, “Dünyayı takip eden değil, dünya ile iç içe olan; tüketen değil üreten gençler yetiştirmek adına hepimize önemli görevler düşmektedir”

"Tüketen değil üreten gençler yetiştirmek adına hepimize önemli görevler düşmekte"
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin himayelerinde düzenlenen "Geleceğin Eğitimine Bakış" konferansına katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Özyiğit konferansın açılışında, dünyanın, bilimin ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişim kaydettiği bu dönemde, eğitimin de hızlı bir gelişim ve değişim gösterdiğine dikkat çekti. Özyiğit, “Ülkemizin geleceğini öğrencilerimiz ile birlikte doğru adımlarla şekillendirirken, tüm bu değişim ve gelişmeler, eğitim sistemimize uyarlanarak sistemin bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Ülkenin geleceği olan öğrencilerin dünya üzerindeki yaşıtlarıyla her alanda boy ölçüşebileceği bir noktaya ulaştırılmasının şart olduğunu belirten Özyiğit, “Dünyayı takip eden değil, dünya ile iç içe olan; tüketen değil üreten gençler yetiştirmek adına hepimize önemli görevler düşmektedir” dedi.

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitimi tüm boyutları ile masaya yatırarak tüm paydaşlar ile görüş alışverişinde bulunduk. Bu konferanstan ortaya çıkacak görüş ve düşünceler de bizim için çok önemli. Eğitimimizi yeniden yapılandırırken bu görüş ve düşünceleri de dikkate alacağız” diyen Özyiğit, düzenlenen konferansın bu bağlamda önemli olduğunun altını çizdi.

Ülkenin yükseköğreniminde eğitim kalitesinin arttırılması ve dünya standartlarına çıkarılmasını hedeflediklerini, bunun için de bir takım çalışmalar yaptıklarını aktaran Özyiğit, bu bağlamda ilk olarak üniversitelere kayıt kabul tüzüğünün yürürlüğe konulduğunu anlattı.

Özyiğit, üniversitelerin eğitim kalitelerini artırarak uluslararası akreditasyona ulaşmasının ülke için çok önemli olduğuna da dikkat çekti ve bu amaç doğrultusunda gerçekleştirecekleri çalışmalara destek vermekte kararlı olduklarını söyledi.

Konferansta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de üniversite ile ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından eğitim bilimlerinin tüm alanlarındaki yeni bilgi ve düşünceler ile son yapılan araştırma bulguları tartışılıp paylaşıldı.

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