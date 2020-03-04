Teknolojiyi transfer eden değil, üreten mühendisler yetiştiriyoruz

YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. YDÜ Rektör Yardımcısı Tüzünkan, teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten mühendisler yetiştirdiklerini söyledi

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2019-2020 Güz dönemi mezunları Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı.

İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş törende yaptığı konuşmasında öğrencilere seslenerek, tüm çaba ve sıkı çalışmaların ardından inşaat mühendisleri olarak diplomalarını alacaklarını belirterek, bu yolculuğun kolay olmadığını, çünkü inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmanın kolay bir iş olmadığını vurguladı. Gökçekuş, “2018 yılında İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi olarak üniversitemizde mevcut 21 fakülte arasından “En İyi Fakülte” ödülünü aldık. 2019 yılında da bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Bu gurur hepimizin” diye konuştu.

İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi ve İnşaat Mühendisliği bölümünde 41 farklı ülkeden gelen öğrencilere, aralarında Nobel ödülü almış akademisyenlerin de bulunduğu kaliteli eğitim kadrosuyla, eğitim olanağı sunulduğunu anlatan Prof. Dr. Gökçekuş, lisans ve yüksek lisans programlarının da sadece YÖK ve YÖDAK tarafından tanınmakla kalmayıp ASIIN gibi uluslararası akreditasyon kurulunca da akredite edildiğini söyledi.

YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ise, alınan teori ile pratiğin bütünleştiği eğitim ile gelişen yeni teknolojilere uyum sağlayabilen, kültüre ve topluma farklı boyutlarda ve kademelerde katkı koyacak geleceğin mühendislerini mezun etmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bilgi toplumlarının egemen olduğu yüzyılımızda bilim ve teknolojinin gelişimini sağlayan mühendislik bölümlerinin geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Tüzünkan, teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten mühendisler olarak ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenmek üzere öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Ülke geleceğinde böylesi kritik bir göreve sahip olan nitelikli mühendislerin yetiştirilebilmesinin öneminin bilinci ile Yakın Doğu Üniversitesi olarak öğrencilerimizi bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemini benimseyen, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken düşünce yapısına sahip yaratıcı, ülke gelişimine katkıda bulunabilecek eğitim misyonu ile yetiştiriyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak Mühendisliğin farklı dallarında elektrikle çalışan arabalar, bilgisayar-enformatik sistemlerinin siber güvenliği alanında çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Sözlerinin devamında ailelere de seslenen Doç. Dr. Tüzünkan, çocuklarına güven duymalarını belirterek, mezunları ile gurur duyduklarını, Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak çalışma hayatlarında gösterecekleri her yeni başarının kendilerini mutlu ederek, göğüslerini kabartacağını söyledi.