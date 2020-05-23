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Talim Terbiye Dairesi Müdürlüğü KGS konu kapsamlarına hakkında bilgilendirme yaptı

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Talim Terbiye Dairesi Müdürlüğü, Kolej Giriş Sınavı’nın 2’nci basamağı KGS-2 Sınavı’nın konu kapsamlarına yönelik bilgilendirme yaptı.

Talim Terbiye Dairesi Müdürlüğü KGS konu kapsamlarına hakkında bilgilendirme yaptı

 

Talim Terbiye Dairesi Müdürlüğü, Kolej Giriş Sınavı’nın 2’nci basamağı KGS-2 Sınavına yönelik kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği ve spekülasyonların neticelenmesi adına sınav kapsamları hakkında  açıklama ve ayrıntılı bilgilendirme yaptı. 

Açıklamaya göre, öğrenciler ve vatandaşlar, “0539 108 63 33” numaralı hattan sınav ile ilgili gerekli desteği alabilecek.

Sınavların, mevcut koşullarda öğrencilerin psikolojisi üzerinde olumsuz bir etki yaratmamasına özellikle hassasiyet gösterilerek hazırlandığı ifade edilen açıklamada, aynı hassasiyetin aileler tarafından da gösterilmesi istendi.

Sınavın bir sıralama sınavı olduğunun unutulmaması gerektiğin, sonuç olarak tercih yapılan okulların belirlenen kapasiteleri dışında kalan öğrencilerin başarısız olması gibi bir değerlendirmenin söz konusu olamadığı vurgulanan açıklamada, sıralamaya giremeyen ve kontenjana yerleşmeyen öğrencilerin ve özellikle ailelerin sınav sürecine bu düşünce doğrultusunda hazırlanması ve değerlendirmesinin önemli bir husus olduğuna dikkat çekildi.

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