Surlariçi çocuklarına İngilizce kursu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Surlariçi bölgesindeki çocuklara yönelik “Surlariçi Temel İngilizce Kursu” başlattı.



Bölgedeki muhtarlıklarla işbirliği içerisinde yapılan çalışma sonucunda başlatılan ve LTB Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi tarafından yürütülen kurslar Eğitim Bakanlığı’na bağlı Surlariçi’ndeki Atatürk İlkokulu’nda 30 çocuğun katılımıyla yapılıyor.

Eğitmenler Dilaram Ruslova ve Asya Tunççağ’ın gönüllü olarak haftada iki gün vereceği kurslar, yaz boyunca devam edecek.

Daha önce Haspolat’ta çocuklara yönelik İngilizce kursu gerçekleştiren LTB’nin, Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk, birimin çalışma ve projelerinin belediyenin www.lefkosabelediyesi.org adresinden takip edebileceğini kaydetti.



SURLARİÇİ’NDE YETİŞKİNLERE DE İNGİLİZCE KURSU AÇILIYOR

Öte yandan, Haspolat ve Hamitköy’de yetişkinler için İngilizce kursu düzenleyen LTB, bu hizmeti Surlariçi bölgesindeki insanlara da ulaştırmak için çalışma başlattı.

Surlariçi İngilizce Kursu’na katılmak isteyen yetişkinler LTB’nin 22 85 221 numaralı telefonundan Eğitim Sorumlusu Fatoş Anter’e ulaşıp başvuru yapabilecek.

