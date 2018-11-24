Soykan’a mansiyon ödülü

YDÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için geliştirdiği “Kavram Öğretimi Materyali” ile mansiyon ödülü kazandı

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için geliştirdiği “Kavram Öğretimi Materyali” ile 3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Materyal ve Etkinlik Yarışmasında mansiyon ödülü kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan’ın Kavram Öğretimi Materyali, toplamda 902 materyal arasından ilk 10 a girerek mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Materyalin amacına ulaştığını görmenin ve Türkiye genelinde yapılan prestijli bir yarışma kapsamında ülkesini, çalıştığı kurumu temsilen orada bulunarak ödüle layık görülmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan, materyali farklı yönlerde geliştirmeye devam ettiğini, şu anda farklı konu alanlarındaki materyal geliştirme çalışmalarının da olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan, geliştirmiş olduğu materyal kapsamında kavram öğretimi nesne ve görsellerin tablet ortamına entegre edilmesi ve etkileşimli bir öğrenme ortamı sunmasıyla Kavram Dünyası öğretim materyalinin özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin kavram becerilerini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Bu amaç doğrultusunda materyalde öğretim ve değerlendirme modülü olmak üzere toplamda 360 tane etkileşimli nesne bulunduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Soykan, materyalin şuanda Google Play Store’da 2000’den fazla cihazda kullanılmakta olduğunu ve uygulamanın Kavram Dünyası ismi ile arama yapılarak ücretsiz olarak tüm android cihazlara indirilebileceğini belirtti.

Lisans düzeyinde farklı bölümlerde materyal tasarımı dersleri veren Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan, öğretim materyallerinin öğretim sürecinin önemli bir parçası olduğunu ve bilişim teknolojilerinin de öğretim sürecinde aktif rol alabilmesi için bu tür materyallere büyük ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.