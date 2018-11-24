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“Siyasi nedenlerle kurulan üniversiteler var”

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Eğitim Bakanı Özyiğit, siyasi nedenlerle kurulan üniversitelere işaret ederek, kendilerine ön izin başvurunda bulunan üniversitelere hemen izin verilmediğini ve bunların enine boyuna incelendiğini söyledi

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“Siyasi nedenlerle kurulan üniversiteler var”
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924 milyon 87 bin 300 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, siyasi nedenlerle kurulan üniversitelere işaret ederek, kendilerine ön izin başvurunda bulunan üniversitelere hemen izin verilmediğini ve bunların enine boyuna incelendiğini söyledi. Özyiğit, yüksek öğretimde kalitenin arttırılmasından yana olduklarını vurguladı.

Öğrenci kayıt sistemine değinen Özyiğit, bu sistemin sağlıklı bir şekilde işlediğine işaret etti.

Akademisyen yetiştirme için çalışmaları olduğunu, burs tüzüğünün bakanlar kurulunda olduğunu ve bunun yeniden düzenleneceğini ifade eden Cemal Özyiğit, kurallara ve koşullara uyulduğu takdirde hak edenlere burs verileceğini vurguladı.

Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 16 arttığının doğru olmadığını, bunlara daha Türkiye yardımlarının eklenmediğini ifade eden Özyiğit, reel artışın yüzde 30’larda olduğunu dile getirdi. 

Ülkede toplam 62 noktada köy kadın kursu olduğuna işaret eden Özyiğit, yükselmeler konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

23 Nisan ödenekleri konusunu göreve geldiklerinde önlerinde bulduklarını belirten Özyiğit, kullanmadıkları kalemlerden ödenekler ayırarak, ödemlerin yapılacağını kaydetti.

Özyiğit, DAİ ve DAK konusunda usulüne ve kurallara uygun olarak, imzalanan anlaşmalara bağlı kalarak, gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Cemal Özyiğit, bu yıl Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2019 bütçesinde hane halkı kaleminin alınmadığını, geçen yıl ise bu kalemin özel eğitim kurumlarında kullanılmak üzere iki tane engelli aracı almak için kullanıldığını vurguladı.

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