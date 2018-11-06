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Sınıflar dışarı taşındı

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“Eğitim sadece sınıfta olmaz” sloganıyla sınıfların dışında yapılan derslerde öğrencilerin gözlerindeki ışıltı dikkatlerden kaçmadı

Sınıflar dışarı taşındı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatında yer alan 1 Kasım Okul Dışarıda Günü dolayısıyla ilkokullarda havanın güzel olmasıyla renkli etkinlikler yapıldı.

“Eğitim sadece sınıfta olmaz” sloganıyla dışarıda yapılan derslerde öğrencilerin gözlerindeki ışıltı dikkatlerden kaçmadı.

Bakkalda matematik, doğada Fen Bilgisi, fırında Türkçe, değirmende Hayat Bilgisi, köyde Sosyal Bilgiler, köyün sokaklarında İngilizce ve bahçede Müzik ve Resim dersleri yapıldı.

Öğrencilerin büyük ilgisini çeken dışarıda yapılan dersler ile okullarda farklı ve eğitici bir gün yaşanmış oldu.

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