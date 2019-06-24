Sağlık hizmetlerine nitelikli ara elemanlar

YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 285 mezun verdi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2018 – 2019 Bahar Dönemi mezuniyet töreni yapıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen törende, 285 mezun diplomalarını aldı.

Üniversite yetkilileri ile ailelerin katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Bahar Dönemi’nde, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Anestezi Teknikerliği, Çocuk Gelişimi Teknikerliği, Diyaliz Teknikerliği, Eczane Hizmetleri Teknikerliği, Elektronörofizyoloji Teknikerliği, Fizyoterapi Teknikerliği, İlk ve Acil Yardım İş Laborant ve Veteriner Sağlığı, Odyometri, Ortopedik Protez ve Ortez, Patoloji Laboratuvar Teknikerliği, Perfüzyon Teknikerliği, Radyoterapi Teknikerliği, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği bölümlerinden mezun olan 285 kişiye diplomaları verildi.

DOÇ. DR. AYKAÇ; “TEORİK, UYGULAMALARI VE STAJ PROGRAMI İÇEREN BİR EĞİTİM VERİYORUZ…”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç, öğrencilerini iş yaşamlarında, sosyal yaşamlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, öğrencileri bir birey olmanın sorumluluklarını, topluma karşı görevlerini, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, özellikle bir sağlık teknikeri olarak asıl işinin insan sağlığını korumak ve insanı yüceltmek olduğunu öğrettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Aykaç; “Mezun olan öğrencilerimiz iki yıllık eğitimleri boyunca 12.700 saat teorik 6 bin saat pratik uygulamalı yanında yaz döneminde 30 iş günü sürekli mesleki staj uygulaması yapmışlardır” diye konuştu.

DOÇ. DR. TÜZÜNKAN; “SAĞLIK HİZMETİNİN KALİTESİ, MODERN BİR TOPLUMUN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİDİR…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da yaptığı konuşmasında, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak üzere yetiştirilen teknikerlerin tamamı “nitelikli iş gücü” olduğunu ifade ederek ülkenin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri alanında, ön lisans düzeyinde nitelikli ve mesleki açıdan yetkin, insan hakları ve etik değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edindiklerini söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan, yeni teknolojik gelişmeleri kullanabilen ve hasta ile iletişimi iyi olan elemanları yetiştirmenin gayreti ile öğrencilerine kaliteli teorik eğitimin yanında, uygulamalar için kendi laboratuarlarından, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde hizmet veren hastane imkanlarından yararlandığı olanaklar sunduklarını anlattı.

Her yıl kendini geliştirerek büyümeye devam eden Üniversitenin, sanayi ve topluma dönük bilimsel katkılarını artırarak, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak, projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirme hedefiyle 4. Nesil Üniversite Modelini uygulamaya geçtiğini de aktaran Doç. Dr. Tüzünkan, Teknoloji Transfer Ofisi, yurt dışı anlaşmaları, patent çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Konuşmaların ardında diploma töreninde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç eşliğinde mezun öğrenciler mesleki andını içti. Tören öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.