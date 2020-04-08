“Resmen korku filmi izliyoruz”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yetersiz oldukları bazı noktalar gördüklerini belirtti ve şu anda tüm dünya ile birlikte resmen bir korku filmi izlediklerine dikkat çekti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, içinde bulunulan süreçte birlik çağrısı yaparak, “Küçük hesaplarla değil, büyük özveriyle bir olalım" dedi.

Çavuşoğlu, süreç içerisinde ihtiyaçları görebilmek, ortaya çıkarmak için bir karne ortaya çıkarıldığı zaman yetersiz oldukları bazı noktalar gördüklerini belirtti ve şu anda tüm dünya ile birlikte resmen bir korku filmi izlediklerine dikkat çekti.

"Uzaktan eğitim devam ederken teknik altyapımızın yeterli olmasına rağmen sistemsel yapının oluşturulamadığı bir ortamda gönüllü ordumuzun olduğunu gördük” diyen Çavuşoğlu ülkesini seven, her türlü fedakarlığı yapacak bir çok öğretmenin, müdürün, çalışanın olduğunu kaydederek, şu an ilan edilen seferberlikte 400 öğretmenin Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne katkı koyduğunu söyledi.

“Yüzlerce öğretmenimiz devreye girdi ve bu sürece katkı koyuyorlar. Ne gerekirse yapmaya hazır olduğunu söyleyen çok fazla öğretmenimiz var. Kendileri devletlerine ve çocuklarımıza sahip çıktılar. Hepsini selamlıyorum.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu açıklamasının devamında “Mesleki Teknik Öğretim de online eğitime şu anda 142 ders yükledik. Bunun işçiliği, hazırlığı, koordinasyonu dev bir çalışmadır. Bu eğitime katkı koyan insanları tarih yazacaktır. Lafta değil icraatta ellerini taşın altına koydular. Yeni nesil eğitim online olmalı diye konuşulurken biz bunu icraata döküyoruz" dedi.

Öğrencilerin istedikleri dersi, istedikleri öğretmenin derslerine girip takip edebildiğini anımsatan Çavuşoğlu, Yeni nesil eğitim sistemine hazırlıksız yakalanmalarına rağmen bu kadar çabuk hazırlık yapıp adapte olan tek ülke olabilecekleri söyledi, öğrencilerin ders kayıplarını azaltmak için büyük bir sürece girdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"En önemli sektörlerimizden biri olan Yüksek Öğrenimde bütün üniversiteler kapandı ve uzaktan eğitime geçtiler. Ülkemizde kalan öğrencilere sahip çıkıyoruz. Fakat bütün hepsine ulaşamıyoruz. Ülkemizde kalan öğrenciler bakanlık kapalı olduğu için bize ulaşamıyorlar. Dolayısıyla çok pratik bir destek hattımız yoktu. Yüksek Öğrenim WhatsApp destek hattını yürürlüğe koyuyoruz. 0539 103 23 33 numaradan bütün öğrencilerimiz bize sıkıntılarını aktarabilir."

Sınavlar ile ilgili birçok soru geldiğini ve velilerin endişe duyduğuna da işaret eden Çavuşoğlu bu konuda şunları söyledi:

"Kolej giriş sınavları konusunda velilerimiz çok ciddi stres yapıyorlar, Yapmasınlar! Salgının sona ermesinin ardından gerekli açılımları yapacağız. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi sınavlarında aynı şekilde kayıplar dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılacak. Meslek liselerine yatırımlarımız ve online sistemlerine yatırımlarımız bu süreçten sonra artacak. Okul ihtiyaçlarımız konusunda çok ciddi planlamalar yapacağız. Üretmeye ve kendi kendimize yetmeye büyük bir gayret sarf edeceğiz. Böyle dönemleri küçük hesaplarla değil büyük özverilerle geçebiliriz. Şimdi hepimiz bir olalım, kavga etmeden bu süreci atlatalım. Bu salgını ülkemizden defedip dünyaya uyum sağlayacak şekilde yolumuza devam edelim. Yeni nesil eğitim sistemine adapte olabilmek için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

