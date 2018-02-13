Özyiğit'ten Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'na öğretmen sözü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun ile Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Dursun Çebi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Okul Aile Birliği Başkanı Dursun Çebi, Bakan Özyiğit’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Okulda öğretmen eksikliklerinin bulunduğunu söyleyen Çebi, Özyiğit’e okul hakkında da bilgi verdi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun da Özyiğit’e başarılar dileyerek yaşanılan sıkıntıların bu dönemde çözüme kavuşturulacağına inandığını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 30 yılını eğitime adamış biri olarak eğitimde yaşanan sıkıntıların farkında olduğu, bu sıkıntıları çözmek adına göreve geldiğini belirterek, gerek bakanlık gerek eğitim camiası gerekse de toplum ve devletin tüm kademeleri ile birlikte hareket ederek eğitime yön vereceklerini ve yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışacaklarını kaydetti.

Okulda yaşanılan öğretmen sıkıntısının çözülmesi konusunda gereken ne varsa en kısa sürede yapılacağı sözünü veren Özyiğit, konunun takipçisi olacaklarını, hedeflerinin öğretmen sıkıntısı yaşayan diğer okullarda da bu sorunları çözmek olduğunu vurguladı.