Özel Eğitim Yasası son aşamasında

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin bahçesine yeni oyun alanı yapıldı. Bakan Özyiğit, Özel Eğitim Yasası’nın son aşamasında olduğunu vurguladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi bünyesinde hizmet veren Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin bahçesine yeni oyun alanı ve çocuk parkı yapıldı.

Elexus Hotel tarafından yaptırılan parkın açılışı için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, gelişmişliğin özel gereksinimliler başta olmak üzere insana yatırımlarla ölçüldüğünü kaydederek, “Bu nedenle göreve geldiğimiz andan itibaren bakanlığa ayrılan ‘hane halkına yardım kalemini’ ısrarla özel eğitime harcayacağımızı söyledik” dedi.

“Önceliğimiz onlar” diyen Özyiğit, “Bu çocukları iyi yetişmiş, kendine yeten, özgüvenli bireyler olarak topluma kazandırmak istiyoruz. Bütün uğraşımız bu. Özel Eğitim Yasası da son aşamasında. Hazırlıklarını bitirmek üzereyiz. Kısa bir süre sonra yaşama geçecek” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Dr. Soner Öyken, özel gereksinimli çocuklara hizmet verirken, sivil toplum örgütleri, sendikalar, okul aile birlikleri ve kurumlarla işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

Projeleri okul öğretmenleriyle birlikte hazırladıklarını, oyun parkının da böyle bir proje olduğunu, yapımını da Elexus Otel’in üstlendiğini ifade eden Öyken, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

Öyken, Eğitim Bakanı Özyiğit ile Daire Müdürü Atik’in de özel eğitime ayrı bir ilgi gösterdiğini vurgulayarak, projeleri bu motivasyon ve güçle hazırlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Elexus Otel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bozkurt’un desteğiyle bu projede yer almaktan ve parkı okula kazandırmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Bozkurt, “Bize böyle bir girişimde bulunma ve çocuklara dokunma şansını veren sizlersiniz” diyerek okul müdürü ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilerin de katılımıyla parkın açılışı yapıldı. Çocuklara ve velilerle okul bahçesinde ikramda da bulunuldu.

Okul müdürünün verdiği bilgiye göre, 1976’de devletin ilk özel eğitim merkezi olarak açılan Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nin şu an yaşları 4 ile 18 arasında değişen özel gereksinimli 76 öğrencisi var. Müdür Öyken ile birlikte okulda 22 öğretmen, 7 de çalışan görev yapıyor.