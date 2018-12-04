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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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“Özel Eğitim Yasası öncelikli hedefimiz”

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Eğitim Bakanı Özyiğit, Eğitim Bakanlığı’na ayrılan hane halkına yardım kalemini bütünüyle özel eğitime ayırdıklarına dikkat çekti, Özel Eğitim Yasası’nın da öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti

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“Özel Eğitim Yasası öncelikli hedefimiz”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, kurulun yakın bir zamanda kurulmasına rağmen yoğun bir şekilde çalıştığını, özellikle oluşturulan komitelerde ilk etapta tespit edilen üç ana sorunun çözümü üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kibrit, bunlarda birinin Özel Eğitim Tüzüğü olduğunu belirtti.
Bakan Özyiğit’in özel eğitime verdiği önemin ve bu yönde attığı adımların farkında olduklarını belirten Kibrit, Özel Eğitim Tüzüğü’nün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yasası altında tamamlanarak hayata geçirilmesi yönünde Bakan Özyiğit’e taleplerini ilettiklerini söyledi.
Kurul olarak ayrıca üniversitelerde engelsiz kampüslerin yaratılması yönünde adımlar atılması için istekleri olduğunu ifade eden Kibrit, üniversitede okuyan belirli sayıda engelli öğrenciye de burs verilmesinin eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması adına önemli bir adım olacağına dikkat çekti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, göreve geldikleri günden itibaren özel eğitime ayrı bir önem verdiklerini, bu bağlamda da bütçe içerisinde geçtiğimiz yıl Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ayrılan hane halkına yardım kalemini bütünüyle özel eğitime ayırdıklarına dikkat çekti.
Bu kaleme ayrılan bütçeyle özel gereksinim duyan öğrencileri taşımak amacıyla iki özel araç alınarak önümüzdeki günlerde devreye konulacağını vurgulayan Özyiğit, “Engelli hiçbir kardeşimizin eğitime uzak kalmaması için uğraş vermekteyiz. Onları her ne olursa olsun eğitime ulaştırmak bizim görevimizdir” dedi. 
Özyiğit, Özel Eğitim Yasası’nın öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirterek, engelli öğrencilerin alacağı eğitim ve ülkenin genel yaşamına katılımlarını sağlamak adına üzerinde çalışmalar yapılan yasanın son aşamaya geldiğini ve özel eğitimin önümüzdeki günlerde yasal bir zemine kavuşturulacağını belirtti.
 

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