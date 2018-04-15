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Özel eğitim için ciddi çalışma

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Eğitim Bakanı Özyiğit, özel eğitime ayrı bir önem verdiklerini ve yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması adına ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti

Özel eğitim için ciddi çalışma
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Müdürü Emirali Evcimen ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Evcimen, Özyiğit’in özel eğitime verdiği önemin farkında olduklarını ve yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına gerekli adımların atılacağından emin olduklarını söyledi.
Evcimen, bölgede ve merkezde yaşanan sıkıntılar ile özel eğitime ihtiyaç duyan ancak eğitim alamayan öğrencilerle ilgili de Bakan Özyiğit’e bilgi verdi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, göreve geldikleri günden itibaren özel eğitime ayrı bir önem verdikleri ve yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması adına ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Eğitimin herkes için bir hak olduğunu, ancak yaşanan sıkıntılardan dolayı eğitim alamayan ve özel eğitime gereksinim duyan 32 öğrencinin eğitim haklarının sağlanması adına gerekli adımların atıldığını belirten Bakan Özyiğit, öğrencilerin önümüzdeki günlerde eğitimlerine başlayacaklarını söyledi.
Özyiğit, hane halkına yardım kaleminin özel eğitime aktarılacağını her alanda vurguladıklarını belirtirken, “32 öğrencimizin eğitime dahil edilmesi için ihtiyaç duyulan tüm gereksinimler hane halkına yardım kaleminden karşılanmıştır” dedi.
Özel Eğitim’in öneminin bilinci ve sorumluluğu ile hareket etmeye devam edeceklerini söyleyen Özyiğit, bu yöndeki çalışmaları yoğunlaştıracaklarını sözlerine ekledi. 

 

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