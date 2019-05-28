Çocukları erken yaşta üniversite çatısı altında birebir bilim insanları ve sanatçılarla buluşturacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde, “Yaparak, Uygulayarak Öğrenme” modeli uygulanacak

Çocukların ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, yaratıcı, girişimci, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için erken yaşta üniversite çatısı altında bire bir bilim insanları ve sanatçılarla buluşturacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde, uygulanacak eğitim sistemine “Yaparak, Uygulayarak Öğrenme” modeli uygulanacak.

Çocuğun düşünsel ve sosyal gereksinimlerini göz önünde bulundurularak benimsenen etkin ve yaşayarak öğrenme prensibi doğrultusunda tüm branşları hayatın içine katarak çocuklara özgürce eğlenerek öğrenmelerini sağlanacak.

DÜNYA, GÜNEŞ, GALAKSİ, EVREN

Üniversitede, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve bulundukları yaş özellikleri dikkate alınarak her yaş grubunda farklılaşan eğitim modülleri şeklinde gruplandırıldı. Bu kapsamda, 06-08 Yaş “Dünya”, 09-11 Yaş “Güneş”, 12-14 Yaş “Galaksi”, 15-17 Yaş “Evren” olarak adlandırılarak eğitim modülleri oluşturuldu.

Çocukların ve gençlerin kendi mizaç, yetenek, ilgi, değer, kişilik ve aile kavramlarını tanıyarak kariyer profili oluşturulmasını amaçlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi eğitim modüllerinde, “dinlersen duyarsın, bakarsan görürsün, dokunursan hissedersin, denersen olursun” felsefesini hayata geçirecek.

DOKUN, KEŞFET, YARAT…

Eğitim modüllerinde öğrenciler birbirinden çeşitli eğitici ve öğretici programlardan istediklerini seçerek, birer küçük mimar gibi kentini tasarlayacak, aşçılar gibi pasta yapmayı öğrenecek, doktor gibi insan DNA’sını inceleyecek eczacı gibi bitkiden ilaç yapımını deneyerek öğrenecek. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde hayvanları tanıyacak, Spor Kulesi’nde spor dallarının inceliklerini öğrenecek, uzman sporcular eşliğinde kendi yaş özelliklerine uygun olarak spor yapacak, Araba Müzesi’nde eski ve yeni arabaları inceleyerek kendi hayallerindeki arabayı tasarlayacaklar. Kokpit simülasyonunda, kokpitte pilot olmanın heyecanını yaşayacağı bir uçuş deneyimi yaşayacak olan çocuklar, denizci simülasyonu ile de gemi kaptanı olacak.

UYGULAMALI DOĞAYI KEŞFETME…

Biyolojik çeşitliliği keşfetmeye, tanımaya ve gözlemlemeye yardımcı olduğundan eğitimciler için bir rehber ve iyi bir öğrenme aracı olan doğayı keşfetme üst düzey zihinsel becerilerin gelişimi için kullanılacak. Yerinde ve anında gözlem aracı olan doğa uygulamaları ile öğrenciler çevredeki biyolojik çeşitliliği tanıyacak, denize girecek kumdan heykeller yapacak ve deniz kaplumbağalarını inceleyecek.

ZEKA OYUNLARI…

Çocuğun doğal ilgi, eğilim ve amaçlarındaki yapıcı gücünü kullanarak, çocuğun çok yönlü gelişim sürecinde faydalanabilmesini hedef alan eğitim programında,görsel dikkat ve algı, görsel tarama, kısa süreli bellek, kıyaslama, tepki kontrolü, kavramsallaştırma, matematik becerisi, karar verme, işlem hızı, algıda seçicilik ve alternatif çözüm bulma gelişimi içinde zeka oyunları uygulanacak.

ÖZGÜVEN, DİL VE SOSYAL GELİŞİM…

Sorgulayan, yenilikçiliğin ve değişimin öncüsü olabilecek, özgür, özgün ve sağlıklı düşünebilen bireyler yetiştirme misyonu ile eğitim modüllerini geliştiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde, sadece okul yaşamında değil, kişisel ve sosyal yasamda da önemli olan özgüven geliştirme, kendini tanıma, ifade etme, duygularını kontrol edebilmelerine destek olacak fen-bilim etkinlikleri, müzik ve yüzme etkinlikleri, matematik, temel fiziksel beceri etkinlikleri uygulanacak.

SANAT ETKİNLİKLERİ

En önemli amaçlarından biri olan yaratıcılığın geliştirilmesi için de, yaş gruplarına özgü öğrencilerimizin küçük ve büyük kas gelişimlerine uygun sanat çalışmaları yapılacak. Çocukların özellikle bilişsel, duygusal ve estetik yönden gelişmesinde etkin bir rol oynayan sanat çalışmalarında, ebru sanatından çeşitli baskı boyama ve kil sanatlarına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler yapılacak.