Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci

Ülkemizin ilk ve tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi. Rektör Prof. Filiz Meriçli, öğrencilerin deneyerek, eğlenerek öğrenmelerinin, onların okul başarısını artıracağını söyledi

Ülkemizin ilk ve tek çocuk üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yaza dönemi öğrencileri düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu.

İlk defa mezun verme heyecanını yaşayan ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi büyük Salonda gerçekleştirilen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mezuniyet töreninde, öğrenciler konuklara işaret dili ile hoşgeldiniz açılışı yaptı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi eğitim dönemi boyunca öğrencilerin yaptıkları faaliyetlerle ilgili video gösteriminin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, 8 haftalık yaz akademik dönemini tamamlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Birbirinden sevimli, akıllı, yaratıcı öğrencilerin, birbirinden farklı alanlarda çok renkli eğlenceli programlara katıldığını dile getiren Prof. Dr. Meriçli şunları aktardı:

“Yakın Doğu ve Girne Üniversitesinin dünya standartlarındaki laboratuvar, atölye, inovasyon merkezi, hastane ve kliniklerinde Profesör, doçent, yardımcı doçent, doktor ve uzman akademisyenlerle gerçekleştirdiğimiz programlarda öğrencilerimiz merak ettiklerini sordular, soru sorma ve sorun çözme becerilerini geliştirdiler, öğrendikleri ve denediklerinin ışığında sınırsız hayal güçleri yeni fikirler ve yeni ürünler yarattılar, kendi çizgi filmlerinin afişlerini yaptılar. Kampüslerde fakültelerde gerçekleştirilen programların yanında deniz ve doğa gezilerimizde çok eğlendiler ve çok şey öğrendiler. Öğrencilerimiz dünyaca ünlü bilim insanlarının verdiği seminerlerde sordukları sorular ile hepimizi gururlandırdılar. Hepsi çevreye ve doğaya duyarlı çocuklar olarak, 8 hafta boyunca içtikleri suyun plastik şişelerini mavi-yeşil, sarı, turuncu torbalarda biriktirdiler, biriktirilen tüm şişeler geri dönüşüm firmasına teslim edildi.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri için uygulamalı eğlenerek öğrenme modeline uygun programlar hazırlayan ve gerçekleştiren fakülte dekanları ve hocalarına teşekkür eden Prof. Dr. Meriçli, çocuklarımızın çevre duyarlılıklarının gelişmesi için emek veren koordinatörler ve asistanları da yürekten kutladı. Her biri kendileri için bir yıldız olan çocuklara, özgürce parlayacakları bir bilim-sanat-spor ortamı sunmaya çalıştıklarından söz eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğrencilerin burada deneyerek -eğlenerek öğrendiklerinin onların okul başarısını artıracağını ifade ederek Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Kış Akademik Dönemi programlarına devam edeceğini söyledi.

MERAL AKINCI: “ÖZAY GÜNSEL ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK BİR MODEL”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da törende yaptığı konuşmada, Çocuk Üniversiteleri’nin hep hayali olduğunu dile getirerek güzel bir model olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin kapanış töreninde yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Ülkemizde Çocuk Üniversitesi açılması kararı alındığını duyduğunda çok sevindiğini ifade eden Akıncı, maddi ve manevi bu yapının içerisinde olanlara teşekkürlerini sundu.

Çocuk Üniversiteleri’nin gelişmekte olan çocuklara birey olma yolculuğunda fırsatlar sunduğunu dile getiren Meral Akıncı, bu üniversiteler sayesinde, bilim ve sanatın ulaşılabilir bir kapı olduğunu söyledi.

Toplumda birey olma yolculuğunun erken başladığını dile getiren Akıncı, bu yolculukta özellikle üniversite elemanları tarafından farklı alanlarda, farklı seçeneklerin sunumlarının çocuklarda merak uyandırdığını söyledi. Akıncı şunları dile getirdi: “Çocuklarda uyandırılan merak ve sunulan çeşitlilik ile farklılıklar, dünyalarının çok ötesinde kendilerine sunulan laboratuarlar, oyunla beraber sanatla öğrendikleri bileştirildiğinde eleştirel, bireysel bakış açıları geliştirmeleri, soru sorma yeteneklerinin artması ile cesaretleri gelişiyor.”

Biyolojik temellerin anne-baba, aile etkileşimi ve içerisinde yaşadığımız tolumun özellikleri ile geliştiğine de değinen Meral Akıncı, girilen zorunlu çatışmadan barış içerisinde kendimizi bulma yolunda Çocuk Üniversiteleri’nin önemine vurgu yaptı.

GÖSTERİLER YAPILDI

Konuşmaların ardından Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Galaksi ve Evren Grubu öğrencileri İlk Yardım ve Trafik Kurallarını anlatan Tiyatro oyunu sahneledi. Güneş Grubu dans gösterisi, Dünya Grubu da Mutlu Çocuk Şarkısı seslendirdi. Grupların gösterilerinin ardından sertifika törenine geçildi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet Töreninde ilk olarak Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 100 kredi tamamlayarak Bronz Sertifika almaya hak kazanan öğrenciler belgelerini aldı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kurucu Rektörü Özay Günsel Galaksi, Evren ve Güneş Grubuna, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel de Dünya grubuna Bornz Sertifikaları verdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli tarafından Çocuk Üniversitesine katılan öğrencilere Katılım Belgeleri takdim edildi. Sertifika takdiminin ardından diplomalarını alan öğrenciler kep atma törenini gerçekleştirdi.