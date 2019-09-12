Özay Günsel Çocuk Üniversitesi kayıtları devam ediyor

Ülkede ilk kez hayata geçirilen ve yaz döneminde yoğun ilgi gören Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde kış dönemi 21 Eylül’de başlıyor. Rektör Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Eğlenerek öğrenen mutlu çocuklar yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi

6-17 yaşındaki küçük ve büyük çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, onlara bilim, teknoloji ve kabiliyet alanlarında nitelikli eğitimler vermek amacıyla kurulan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi kayıtları devam ediyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgide, çocukların okul faaliyetleri dışında, Cumartesi günlerini eğlenerek ve öğrenerek değerlendireceği kış akademik dönemine kayıtların, 20 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar süreceği belirtildi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrenci kayıtları, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında bulunan kayıt masasından yapılabiliyor. Ayrıca, ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de öğrenci kayıtları gerçekleştirilebiliyor. Kayıt için iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik kartı veya doğum belgesi fotokopisi ile veli kimlik fotokopisi gerekiyor.

KIŞ DÖNEMİ 21 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019/2020 Kış Akademik döneminde öğrenciler, toplam 20 Cumartesi günü yapılacak olan 100 saatlik programa katılabilecekler. Kış akademik dönemi programları 2 haftada bir yapılacak.

Farklı yaş gruplarına uygun ve özel olarak hazırlanan, yüksek akademik ve karakter gelişimini teşvik eden programların hazırlandığı Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Döneminde, öğrencilerin ilgi alanlarındaki son gelişmelere yönelik yeni programlar ve projeler hazırlandı. Eğitim programları temelde sağlık, doğa, yaşam, mimarlık, mühendislik, bilim, spor, sanat, sosyal ve proje başlıkları altında toplanıyor. Programlar, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi profesör, doçent, yardımcı doçent, doktor veya uzman akademisyen tarafından uygulamalı olarak yapılıyor. Bu dönem eğlenceli uygulamalı İngilizce ve Matematik programları da gerçekleştirilecek.

EĞLENCELİ UYGULAMA VE EĞİTİCİ PROGRAMLAR

Çocukların ilgi alanlarına göre hazırlanan eğitim programlarında; Türk İşaret Dili, Müzik ve Matematik, Beste Hazırlama, Kendi Herbaryumunu Hazırlama, Çocuk Dostu Eczane ve Akılcı İlaç Kullanımı, Ev İlaçları, Kokulu Bitkileri İnceleme, Felsefe, Arkadaşlık Nedir? İyimser ve Kötümser Nasıl Olunur?, Kıbrıs’ın Tarihine Yolculuk, Heykel Atölyesi,Medya Okur Yazarlığı, Sinema Filmi Çekimi, Oyun Odası Tasarlama, Teraryum Atölyesi, Patatesten Elektirik Üretimi, Gastronomi, Doğa ve Deniz Canlıları gibi daha bir çok konuda uygulamalaı programlar yer almaktadır.

SEMİNERLER, ÇALIŞTAYLAR, PROJELER YAPILACAK

Kış Akademik döneminde de tıpkı yaz döneminde olduğu öğrencilerin dünyaca ünlü bilim insanları ile bir araya gelecekleri seminerler düzenleneceği Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde ayrıca çevreyi ve doğayı koruma bilincini geliştirmeyi hedefleyen doğa-deniz canlıları ile ilgili projeler, çocuk haklarının konu edildiği, çocukların gözüyle öğretmenlere ve anne-babalara mesajların oluşturulacağı çalıştaylar da yapılacak.

ÖĞRENCİLER KATILDIKLARI HER PROGRAMDA KREDİ TOPLUYORLAR

Yaz dönemine katılan ve 100 kredi toplayarak Bronz Sertifika alan öğrenciler, Kış Dönemine devam ederek kredi toplamayı sürdürecekler ve GÜMÜŞ Sertifika alma yolunda önemli yol alacaklar. Yaz dönemine katılarak kredilerini tamamlayamayan öğrencilerde Kış Dönemine devam etmeleri halinde eksik olan kredilerini tamamlayarak sertifika alabilecekler. Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde programlara katılarak 200 kredi toplayan öğrenciler GÜMÜŞ, 300 kredi toplayan öğrencilere ALTIN Sertifika verilmektedir. Altın sertifika alan öğrenciler ise Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Çocuk doktor olarak mezun olacaklar. Altın sertifika sayısı artıkça da çocuk akademik ünvanları da yükseliyor.

PROF. DR. MERİÇLİ: “EĞLENEREK ÖĞRENEN MUTLU ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Çocukları erken yaşta üniversite çatısı altında bilim ve bilim insanlarıyla, sanat ve sanatçılarla ve spor ve sporcularla buluşturarak, onların soru sorma, sorun çözme becerilerini geliştirmek, var olan bilimsel merak duygularını ve hayal güçlerini harekete geçirerek girişimci ve yaratıcı bireyler olarak hayata hazırlamak vizyonuyla kurulan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin başarılı geçen yaz döneminin ardından Kış Akademik dönemi için birbirinden yeni renkli programlar, çalıştaylar hazırladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Eğlenerek öğrenen mutlu çocuklar yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin bir yaz ya da kış okulu gibi değerlendirilmemesi gerektiğini özellikle vurgulayan Prof. Dr. Meriçli, çocukların Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitelerinin dünya standartlarındaki laboratuarlarında, mimarlık ve sanat atölyelerinde, spor kulesinde ve inovasyon merkezinde profesör, doçent, yardımcı doçent, doktor ve uzman akademisyenlerle bir araya geldiklerini, kendi robotlarını, kendi çizgi filmlerini yaptıkları, sebzelerden elektrik, meyvelerden DNA elde edip sağlıklı yaşam ile ilgili pek çok güncel bilgiyi eğlenerek öğrendikleri ve kendi yeteneklerini keşfettikleri programlarla Dünyadaki Çocuk Üniversiteleri ile yarıştığını ayrıca Kıbrıs’a özgün bir model olarak geliştirildiğini ifade etti.

Güzel Kıbrıs’ımızın çocuklarını “Birbirinden renkli ve uygulamalı eğlenceli programlar hazırlayıp onlara rol model olan hocalarımız ile bekliyoruz” diyen Prof. Dr. Filiz Meriçli, ”Her çocuk bir yıldızdır, onların özgürce parlayacakları yer Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’dir. Geleceğimiz olan çocukların eğitimine önem veren, emek veren herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.