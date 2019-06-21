Özay Günsel Çocuk Üniversitesi büyük bir fırsat

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ilk dersi vermesiyle başladı. Akıncı, ileri ülkelerdeki gibi çocuk üniversitesi kavramının KKTC’ye gelmesinin kendisini heyecanlandırdığını vurguladı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik dönemi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılış dersi ile başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen akademik dönem açılış töreninde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tanıtım videosu izletildi. Yakın Doğu Okul Öncesi 5 Yaş Ceylanlar Sınıfı öğrencileri tarafından Kıbrıs müzikleri eşliğinde sergilenen Kıbrıs geleneklerine ait Kına Gecesi adlı oyun büyük alkış topladı. Oyun sırasında çocuklar tarafından konuklara gül suyu dökülerek, kına yemişi dağıtılması beğeni topladı. Açılış töreni, konuşmalar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akınıcı’nın Çocukluk Anılarını anlattığı ilk dersi vermesiyle devam etti. Oldukça eğlenceli geçen derste çocuklar, sorulara verdikleri cevaplarla katılımcıları adeta kahkahaya boğdu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Kıbrıs’ın ilk ve tek Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin resmi açılış töreninin yapılmasından dolayı özel bir günde olunduğunu söyledi.

Dünyanın köklü üniversitelerinin ülkelerin geleceği olan çocuklarını küçük yaşta üniversite çatısı altında bilimle ve bilim insanlarıyla, sanatla ve sanatçılarla, spor ve sporcularla bir araya getirdiğini dile getiren Prof. Dr. Meriçli, onların törpülenmemiş hayal güçlerinden yararlanmak, merak ettikleri soruları sorarak ufuk açmalarını sağlamak, kendilerini keşfederek ileride mutlu ve kendi başarı öykülerini yazan bireyler olarak yetişmesi için Çocuk Üniversitelerini kurduklarını belirtti.

Kıbrıs’ta da en köklü ve her zaman ilkleri yapan Yakın Doğu Üniversitesi kendi bünyesinde Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesini kurduğunu dile getiren Prof. Dr. Meriçli, “Bu gururu ve heyecanı sizlerle paylaşmaktan gerçekten çok mutluyum. Böylesi bir büyük proje içerisinde yer almaktan son derece mutluyum. Bu mutluluğu bize yaşatanlara teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Filiz Meriçli sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesinin üst yöneticilerine, çalışma arkadaşlarımla birlikte kendisiyle çalışmaktan çok mutlu olduğumuz Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel’e, genç bir anne olarak büyük bir proje içerisinde bizlere bu fırsatı yarattığı için kendisini hem kutluyorum hem de teşekkür ediyorum. Üniversitemizin adını taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in eşi Özay Günsel, üç tane güzel çocuk yetiştirmenin ardından şimdi de Çocuk Üniversitesi ile Kıbrıs’ın çocuklarının yetişmesine ve geleceklerinin aydınlatılmasına katkı vermektedir. Kendisini de yürekten kutluyorum. “

Sözlerinin sonunda velilere de çocuklarını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde eğitim almak üzere gönderdikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Meriçli, “Her çocuk birer yıldızdır. Onları özgürce parlayacakları ortamlarda yetiştirmektir. Biz 150 programımızla çocuklarımıza bu ortamı sağlıyoruz. Çocuklar için yapılan her güzle şey başka güzellikler doğuracaktır. Bu üniversite ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Kampüsü, Çocuk Dostu kampüs olacaktır ve çocuk dostu Kıbrıs’ı gündeme getirecektir” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

AKINCI: “ÜLKEMİZDE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİNİN HAYATA GEÇMESİNDEN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM”

Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise konuşmasına, “Bu güzellik içinde keşke ben de çocuk olsam da bu üniversiteye katılsam diye düşündüm” diyerek başladı.

Çocuk üniversitesinin büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Akıncı, ileri ülkelerdeki gibi çocuk üniversitesi kavramının KKTC’ye gelmesinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Çocukların kendilerine verilen bu hakkı en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu oluşum bir fırsat önemli olanak. Ülkemizde diğer ileri ülkelerin örneklerinde olduğu gibi Çocuk Üniversitesi kavramının gelmiş olması ve yaşam bulması beni heyecanlandırıyor. Bu büyük güzellikten yararlanmak hepinizin hakkı, bunu en iyi şekilde değerlendirin” dedi.

Geniş bir yelpazede Çocuk Üniversitesinde eğitimler verileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı derste çocuklara, ilk ve ortaokul döneminde yaşadığı biri tiyatro, biri de bando dersinde olmak üzere iki anısını anlattı. Salonda kahkahalara neden olan derste, Cumhurbaşkanı Akıncı çocuklara hayata dair önemli mesajlar da verdi.Çocuklara hayatta her şeyin umdukları gibi gitmeyeceğini, hayatın ne getireceğinin belli olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, beklenmedik durumlar karşısında paniğe kapılmamalarını, serinkanlılıkla yola devam etmeleri gerektiğini kaydetti.

Akıncı, ikinci anısını anlatamaya geçmeden çocuklara trompetin küçüğü olan korneti bilip bilmediklerini sorunca salondan “dondurma” sesleri gelmesiyle gülüşmeler yaşandı ve Akıncı da konuşmasını dinleyip anlayanlara “kornet” ısmarlayacağı esprisiyle anısını anlatmaya devam etti.

Ortaokul döneminde bando takımına katılabilmek için bir sınava girdiğini ancak yeterince başarılı olamadığını ve keman çalan, nota bilen bir çocuk olduğu için bunun gücüne gittiğini, çok üzüldüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 yıl boyunca fırsat buldukça trompete çalıştığını, marşları çok güzel şekilde öğrendiğini söyledi. Bando takımında trompet çalan bir çocuğun ayrılmasıyla boşalan yere başarı göstererek girdiğini belirten Akıncı, buradan çıkarılması gereken dersin de pes etmemek olduğunu vurguladı.

Çocuklara her konuda başarılı olamayacaklarını ama bu gibi durumlarda yılmamaları gerektiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Önce kendinize güveneceksiniz, inanacaksınız, yılmadan çalışacaksınız ve başarılı olacaksınız. Bunu kendinize rehber edinin” dedi.

İlk dersin verilmesinin ardından Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel tarafından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ilk dersi onurlandırması adına Teşekkür Belgesi takdim edilmesiyle akademik dönem açılış töreni sona erdi.