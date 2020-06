Özay Günsel Çocuk Üniversitesi açılıyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2020 Yaz Dönemi Programları dünya standartlarında hijyen kuralları uygulanarak 22 Haziran’da başlıyor. Üniversitede bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını kapsayan eğitim programı uygulanacak

5-17 yaşı arası çocukları üniversite ortamı içerisinde bilim ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştıran Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Yaz Dönemi akademik eğitimlerine başlıyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tarafından verilen bilgiye göre, 22 Haziran pazartesi günü başlayacak olan yaz dönemi programları “Merak et, hayal et, düşün, dokun, hareket et, dene, geliştir, yenilik yarat” sloganı ile yeni ve farklı bir eğitim programı ile sekiz hafta sürecek. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi kayıtları Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Giriş katında yer alan Kayıt Bürosundan yapılabiliyor.

BİLİMİ SEVDİREN VE BİLİM KÜLTÜRÜ YARATAN PROGRAMLAR UYGULANACAK...

Gelecekte yeni buluşlar ve keşiflerin yapılabilmesi için genç nesillerin bilime olan ilgisini arttırmaya yönelik bir yaz programı hazırlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bilim, tehnoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını kapsayan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathmetic) eğitim programını uygulayacak.

Dünya, Güneş, Galaksi-Evren gruplarında yaşlarına uygun eğitim alacak olan öğrenciler, bilimsel deneylerden, oyunlara kadar çok çeşitli aktivitelerle eğitici ve eğlenceli yaz dönemi geçirecek.

PROF. DR. FİLİZ MERİÇLİ: “ÇAĞDAŞ EĞİTİM ANLAYIŞI İLE HAZIRLANAN EĞLENCELİ BİR ORTAMDA ÇOCUKLARIMIZ KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİRKEN ONLARI GELECEKTE GÜÇLÜ, BAŞARILI KILACAK BİLGİ VE BECERİLERLE DONATACAĞIZ”

Çocukların bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında deneyerek eğlenerek öğreneceği, büyüyüp gelişeceği bir ortam yarattıklarını dile getiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, uygulamalı bir Yaz Dönemi programı hazırladıklarını söyledi.

Tüm dünyayı saran korona virüs salgının yayılmaması için “Evde Kal, Güvende Kal” önlemi ile uzun süre evlerde kalındığını anımsatan Prof. Dr. Filiz Meriçli, eğitimlerin çocukların sağlığını koruyacak şekilde hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Prof. Dr. Meriçli, çocuklara seslenerek “Okulunuzdan arkadaşlarınızdan bizlerden ayrı kaldığınız bu uzun sürede bol bol kitap okuduğunuzu ve güzel anılar biriktirmiş olduğunuzu umuyoruz. Şimdi kurallara uyarak yeniden biraraya geliyoruz. Sizin sağlığınız aileleriniz ve hepimiz için çok önemlidir. Koordinatörlerimiz, asistan öğretmenlerimiz, korona virüsten korunma önlemlerini titizlikle uygulayacaklar. Sizleri dezenfekte edilmiş servis araçları ile taşıyacak, tek kullanımlık kağıt tabak ve bardaklar kullanacak, dezenfekte edilmiş mekanlarda etkinlikler yapacak, el ve benzeri tüm hijyen kurallarını dikkatle uygulayacağız” dedi.

OYUNLAR, DENEYLER VE GEZİLERİN YAPILACAĞI BİR PROGRAM HAZIRLANDI...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak, birbirinden renkli eğlenceli programlarla sosyal mesafeyi koruyacak şekilde uyarlanan neşeli oyunların oynayacağı, deneylerin, gezilerin yapılacağı bir yaz programı hazırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Korona virüse karşı tüm tedbirleri birlikte uygulayacağımız, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik ile eğlenceli buluşmaya hepinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Meriçli şunları dile getirdi: “Hafta içi hergün sabah sporu ile güne başlayacak, Yakın Doğu Üniversitesi Fakültelerinin laboratuvarlarında deneyler yapacak, merak ettiklerinizi öğrenecek, öğrendiğiniz yeni bilgiler ile hayal ettiğiniz oyunları, ürünleri yaratacaksınız. Tarihe arkeoloji ile geleceğe de robotlarla yolculuk yapacaksınız. Girne Üniversitesinde pilot ve gemi kaptanlığını deneyecek, kendi maket uçağınızı yapacaksınız.”

Ailelerin özellikle 1 Temmuzdan sonra kapıların açılmasıyla ilgili koronavirüs ile duydukları endişelerin farkında olduklarını belirten Prof. Dr. Filiz Meriçli; Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak dünya standartlarında tüm hijyen kurallarını titizlikle uygulayacaklarını, özel dezenfektan ve hijyen ekipleri kurduklarını ifade etti. Prof. Dr. Meriçli, “Çocuklarımıza bu yeni düzende, kendi sağlıklarını ve çevresindekilerin sağlıklarını korumayı yaşam biçimi haline getirmelerini de öğretmiş olacağız” ifadesini kullandı.

Sözlerinin sonunda her çocuğun duyguları, hayalleri ve yetenekleri ile tek ve biricik olduğuna inandıklarını belirten Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Birlikte çok güzel anılar biriktireceğimiz , bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik ile eğlenceli buluşmaya bekliyoruz, şimdiden hoş geldiniz” dedi.