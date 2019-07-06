Onlar artık hekim

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni, büyük coşkuyla gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, fakültede, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki şube halinde eğitim verildiğini lisans programında 1382 öğrenciye, doktora programında ise 73 öğrencinin araştırma yaptığını söyledi. Fakültenin akademik kadrosunun bilimsel araştırma ve yayın konusunda da ön sıralarda yer aldığını belirten Prof. Dr. Ulusoy, ulusal ve uluslararası kongrelerde KKTC’nin sesini duyurduklarını söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da törende yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas aldığını söyledi.

Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversite’nin, dünya üniversiteleri ile yarışan dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, akademik ve inovatif çalışmalarımızı sürdürdüğünü anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, tek sağlık konseptine uygun olarak insan, çevre ve hayvan sağlığını ayırt etmeden Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

Mezun öğrencilere de hitap eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Artık birer hekimsiniz. Hekim, karşısındaki hastanın her şeyden önce bir “insan” olduğu bilincinden asla uzaklaşmayan, hem kendi hayatında hem de hastalarının yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlayabilecek zihni ve fikri donanıma sahip insandır. Hekimlerin, Tanrının Dünyadaki Elleri olduklarını hiçbir zaman unutmamanız ümidiyle, şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutlar, yeni yaşamınızın sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilerim. Yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Mezun öğrenciler adına konuşan dönem birincisi Hilal Kızılkaya’da, “Geçirmiş olduğumuz 5 yılın aslında bizlere neler kattığını, buraya geldiğimizde adımlarımızı ürkerek attığımızı geçmişe bakınca görebiliyoruz. Ama şimdi hekim ünvanını hak etmiş, kendi ayakları üzerinde durabilecek, fikirleri aydınlık bireyler olarak bu fakülteden ayrılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy eşliğinde meslek yemini yaptı. Yeminin ardından dönem 1.si Hilal Kızılkaya Yaş Kütüğü’ne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dönem 1.si Hilal Kızılkaya’ya, 2.si Serdar Güven ve 3.sü Selin Nur Gülmez’e madalya ve diplomalarını verdi.