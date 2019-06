Onkoloji Servisi’nde karne sevinci

Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliği ile hastanede tedavi gören çocukların eğitimine devam etmeleri yönünde “Hastanede ve Evde Eğitim” uygulamasına destek vermeye devam ediyor.

Bu süreçte çocuklar aldıkları tedavilerin yan etkilerinden ve tedavi süresince izole olmaları gerektiğinden, okul ortamından uzakta kalıyor

Kemal Saraçoğlu Vakfı, “Okumak her çocuğun hakkı” ilkesini benimseyerek 11 yıldan beridir, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliği ile vakıf üye çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri adına “Evde ve Hastanede Eğitim” uygulamasını 2 öğretmenin de desteğiyle sürdürüyor.

Kemal Saraçoğlu Vakfı çocukları, 2018-2019 eğitim yılı yıl sonu karnelerini, dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde aldı.

6 gencin gönüllü olarak sundukları müzik dinletisi karne gününe renk katarken, çocukların öğretmenleri Savaş Seyhun, Emir Emirkanı ve çocukların aileleri, karnelerin dağıtıldığı böylesi gurur ve mutluluk verici bir günde duygusal anlar yaşadı.

Başhekim Adil Özyılkan yaptığı açıklamada eğitimin mekanının önemi olmadığını ve tedavi gören çocukların hastanede de eğitimlerine devam edebilmelerinin ve eğitimlerinden geri kalmamaları gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada servisi gezip gördüğünü ve çocukların eğitim ile ilgili herhangi bir ihtiyaçları olduğunda her zaman yardıma hazır olduklarını vurgularken, çocukları başarılarından dolayı kutladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Nevhiz Özer’de yaptığı konuşmada vakıf olarak her zaman “Okumak her çocuğun hakkı” ilkesini benimsediklerini ve çocukların tüm ihtiyaçlarında olduğu gibi eğitim alanında da her zaman destek vereceklerini dile getirerek, tüm çocuklara güzel bir yaz tatili geçirmelerini diledi.