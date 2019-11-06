“Okullarda gericilik ve yobazlığa seyirci kalınıyor”

Öğretmen sendikaları, yasaya aykırı öğretmen ataması yaptığı ve okullarda gericilik ve yobazlığın yaygınlaştırılmak istenmesine seyirci kaldığı gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu’nu protesto etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Anayasa ve Milli Eğitim Yasasına aykırı öğretmen ataması yaptığı ve okullarda gericilik ve yobazlığın yaygınlaştırılmak istenmesine seyirci kaldığı” gerekçesiyle her iki kurumun önüne siyah çelenk bıraktı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Anayasa ve Milli Eğitim Yasasına aykırı öğretmen ataması yaptığı ve okullarda gericilik ve yobazlığın yaygınlaştırılmak istenmesine seyirci kaldığı” gerekçesiyle her iki kurumun önüne siyah çelenk bıraktı.

KTÖS ve KTOEÖS Başkan ve üyeleri dün saat 10.15’te ilk olarak Kamu Hizmeti Komisyonu önüne giderek basın açıklaması yaptı ve bir okula Elçilik vasıtasıyla yasaya aykırı olarak türbanlı öğretmen atandığını savunarak, bunu protesto etti ve siyah çelenk bıraktı.

Daha sonra saat 11.00’de Millî Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan sendika yetkilileri “Anayasa ve Eğitim yasasına aykırı öğretmen ataması ile bazı okul ve beldelerdeki gericilik ve yobazlığa yönelik uygulamalar” olduğu gerekçesiyle bakanlığı protesto etti, siyah çelenk bıraktı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil eylemlerde yaptığı konuşmada, bir utancı protesto etmek için toplandıklarını belirterek, aydınlık Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yaptığı uygulamanın tekke ve zaviyeleri kapatarak gericilikle yobazlığa karşı mücadele başlatılması olduğunu hatırlattı.

“Türkiye’nin bugün Suudi Arabistan krallığı şeklinde yönetilmeye ve devlete kara çarşaf giydirmeye çalışıldığını” savunan Elcil, “Bizde ne varsa sizde de olacak” denilerek aynı uygulamaların KKTC’de de hayata geçirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Türkiye’nin artık tarikatlar tarafından yönetilir hale geldiğini, faşist uygulamalarla, gazetecilerin, aydınların yargılanıp hapse atılmak istendiğini savunan Elcil, KKTC’nin de “kuklaya” dönüştürülmek istendiğini iddia etti.

“TARİHTE İLK KEZ BİR TÜRBANLI ÖĞRETMEN ATAMASI…”

Tarihte ilk kez bir okula türbanlı öğretmenin sorgusuz-sualsiz atamasının yapıldığını belirten Elcil, buna karşın ne KHK’nın ne de Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığının sorumluluğu üstlenmediğini, suçu birbirine atmakta olduğunu savundu.

Elcil, dini birtakım unsurların eğitim verecek kişinin üzerinde yer almasının KKTC yasalarında bulunmadığını belirterek, “Gericilik ve yobazlık kanser gibidir…Yavaş yavaş tüm vücudu yok eder” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk öğretmeninin duyarlı ve aydın olduğunu vurgulayan Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun bu ve benzeri tarikatlaşmanın önünü açan uygulamalara izin vermeyeceğini, KKTC’nin şeyhler, müritler ve dervişler ülkesi olmayacağını kaydetti.

Eğitim bakanlığının genelge yayınlayarak okullardaki 10 Kasım kutlamalarına ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılması çağrısında bulunmasını da eleştiren Elcil, “iki yüzlü politikaları yapanların yakalarında Atatürk rozeti, beyinlerindeyse gericilik ve Erdoğan korkusu bulunduğunu” savundu.

Elcil, Alsancak’ta da -yasalara aykırı olmasına rağmen- velilere para verilerek evlerde Kuran kursları verildiğini ve bunun bilinmesine rağmen ses çıkarılmadığını ileri sürdü.

Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun Misakı Milli sınırları dışında Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen ilk toplum olduğunu hatırlatarak, Kıbrıs’ta gericiliğin mezhep yoluyla enjekte edilmeye çalışıldığını savundu.

