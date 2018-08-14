“Okullarda etkili şekilde spor yaptırılmalı”

Dr. Hasan Sav, çocuklara okulda her gün etkili şekilde bir saat spor dersi yaptırılması; beslenme ve yaşam tarzı dersinin müfredata eklenmesi gerektiğini belirtti

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Sav, ölüme de yol açabilen tehlikeli hastalıkların obeziteyle ilişkili olduğuna vurgu yaptı.

Obezite ve şişmanlığın tüm dünyada önemli bir sorun olarak kabul edildiğini ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını dile getiren Sav, sorunun ülkemizde de önemli bir sorun olarak görüldüğünü söyledi.

Sav, obezitenin görülme sıklığının azaltılmasıyla diyabetin de önlenebildiğini belirterek, Tip 2 diyabetin günümüzde önlenebilir bir hastalık olarak kabul edildiğine işaret etti.

Bilimsel çalışmaların beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinin obezitenin önlenmesinde yararlı olduğunu gösterdiğini dile getiren Sav, çocuklarda yapılan araştırmanın obez çocukların anne ve babalarının da kilolu olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Sav, araştırmanın, ailelerin obezitenin sorumlusu olarak kendilerini gördüklerini de gösterdiğini söyledi.

Yine araştırmada anne babaların “çocuğunuzu nasıl görüyorsunuz?” sorusuna yüzde 20 zayıf, yüzde 57 normal kilolu, yüzde 15 hafif kilolu ve yüzde 8 fazla kilolu olduğunu söylediklerini kaydeden Sav, çocuklarının sağlıklı beslendiğini düşünenlerin oranının ise yüzde 49 olduğuna dikkati çekti.

Etkili ve yararlı fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapan Sav, günümüzde bazı faktörlerin çocuk ve gençlerin etkin fiziksel aktivite yapmasına engel teşkil ettiğini söyledi.

Okula fiziksel aktivite yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Sav, çocuklara okulda her gün etkili şekilde bir saat spor dersi yaptırılması; beslenme ve yaşam tarzı dersinin müfredata eklenmesi gerektiğini belirtti.