Okullarda çeteleşme var

KTÖS, okullarda yaşanan ürkütücü gerçeklere dikkat çekti. Okullarda çeteleşme olduğunu açıklayan öğretmenler, bazı okul idarelerinin çocukların üzerinden kesici alet topladığını söyledi

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, “Çocuklar okuldan sonra zamanlarını internet kafelerde ve farklı yerlerde geçiriyor. Okula döndüklerinde hem arkadaşlarına hem öğretmenlerine şiddet eğilimi gösteriyor. Bu çocukları yönlendirecek rehber öğretmenler yok” dedi

Özel Eğitim Uzmanı Emirali Evcimen ise kamudaki özel eğitim kurumlarının yeterli desteği görmediğini ifade ederek, “Üvey evlat bile değiliz. Devlet özel özel eğitim merkezlerine ayırdığı bütçenin dörtte birini kamu özel eğitim merkezlerine ayırmıyor” dedi

10 yeni okula ihtiyaç var

KTÖS, 10 yeni okul ihtiyacı olduğunu belirtti ve her öğrenciye sınıfta 2.5 metrekare düşmesi gerekirken, Girne’deki bazı okullarda bu alanın 1 metrekareye düştüğünü kaydetti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, KTÖS’ün eğitim sorunları ve eğitimin niteliğinin geliştirilmesiyle ilgili önerilerini basın toplantısıyla paylaştı.

Maviş, ülkedeki öğrenci, öğretmen, şube sayılarıyla ilgili de bilgi verdi. Maviş, “Bazı sınıflarda öğrenci sayısı 35’i geçiyor. Bazı sınıflarda sayı daha az. Her okulun öğrenci kotası olmalı ve öğrenci nüfusu sınıfın metrekare alanı ve okulun metrekare alanına göre yeniden yapılandırılmalı. Girne 23 Nisan İlkokulu’nda öğrenci sayısı 1100’e yaklaştı. Her öğrenciye sınıfta düşen metre kare 2-2.5 metrekare olmalısı gerekirken Girne’deki bazı okullarda bu alan 1.1 metrekareye düştü. 40 kişilik sınıflarda eğitim verilmesi de mümkün değil” dedi.

Ülkedeki eğitim için Türkiye’den gönderilen değil burada hazırlanan kitapların kullanılması gerektiğini belirten Maviş, “İlkokul için kitap yazma becerimiz olduğunu gösterdik. Yerel kaynaklarla bu kitapların basılmasını da sağlayabilir” dedi.

Maviş, 10 yeni okul ihtiyacı olduğunu belirterek, “Girne en acil olandır. Sabah yaptığımız toplantı neticesinde ne ortaokulun ne de ilkokulun yetiştirilemeyeceğini öğrendik. Eylül ayında yine ciddi bir kriz yaşayacağız. Dövizin yükselmesiyle özelden devlet okullarına ciddi bir geçiş vardır. Bu hizmeti verebilecek şekilde kendimizi programlamalıyız. Şu an idareten bir eğitim dönemine gireceğiz gibi görünüyor” dedi.

Maviş, öğretmen ve kadrolu hademe ihtiyaçları konusunda da detaylı bilgi vererek, hizmet alımı yöntemine gidildiği için çoğu okulda yazları hademe kalmadığına işaret etti.

Dört yaş için okula giden öğrenci oranının gerilediğini de işaret eden Maviş, “Okulöncesi öğretmen yardımcısı kadrolarının açılması, okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması, okul öncesi birimin kurulması, okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması lazım. 100 olan öğretmen yardımcıları kadrosunun ilk 25’i kullanılsın” şeklinde aktardı.

Okullara bütçe oluşturulması üzerinde duran Maviş, “Döner sermaye tüzüğünün hazırlanması ve öğrenci, öğretmen, okul alanına göre okullara bütçe ayrılması gerek” önerisini paylaştı.

Yasalara da değinen Maviş, Öğretmenler Yasası’nın, Öğretmen Yükselme Tüzüğü’nün, Öğretmen Nakil Tüzüğü Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (MEDDYK) Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Maviş, Öğretmen Yetiştirme Sistemi ile Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) yeniden yapılandırılması gerektiğini de belirtti. Burak Maviş, Mayıs 2017’de görüşülmesi için ivediliği alınan Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yeniden Meclis’in gündemine taşınmasını talep etti.

Maviş, Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi, bakanlık çatısı altında “Özel Eğitim Dairesi, Okulöncesi Birimi, Araştırma Geliştirme Birimi, Ölçme Değerlendirme Birimi ve Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Birimi” oluşturulması gerektiğini belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’taki eğitim sisteminin ele alınması gerektiğini kaydederek, “Yasalar ve eğitim programları da ellenmeli” dedi.

Koleje giriş sınav yönetimin değiştirilmesi gerektiğini belirten Maviş, “Çocukları rekabet sistemi içine çekmeden, ailelerin cebinden kolej sınavları, diğer özel dersler ve üniversite sınavlarına hazırlık için 60 milyon TL almadan bu eğitimin herkese eşit şekilde verilmesini sağlayabiliriz” dedi.

Kıbrıslı Türklerin toleranslı ve hoşgörülü olduğunu söyleyen Maviş, “Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsedik. Hayat düzenimizi laiklik etrafında kurduk. Devletin dini olamaz, bütün dinlere eşit olması gerekir. Bu alanda eğitim verilecekse her dine ve mezhebe uygun olarak ve seçmeli eğitim verilmeli” diye konuştu.

Maviş, tam gün eğitim konusuna da değindi, “Tam gün değil tam eğitim olsun istiyoruz. Sendika olarak okulların tam zamanlı çalışmasını, öğleden sonra etkinliklere açılmasını istiyoruz” dedi.