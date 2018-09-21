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"Okullara bütçe ayrılmalı"

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Okulların öğrenci ve öğretmen sayısı ile, okulun alanına göre 150 bin ile 8 bin TL arasında yıllık giderleri bulunduğunu ifade eden KTÖS Eğitim Sekreteri Yrd. Süleyman Gelener, her çocuğun eşit yararlanacağı materyali sağlayabilmek,  teknolojik imkanları kullanabilmek, sanat etkinliklerine malzeme sağlamak, internet, temizlik ve okulöncesi sınıflarının öğretmen yardımcısı gibi temel giderlerini karşılayabilmek için okul bütçesine ihtiyacı olduğunu vurguladı

"Okullara bütçe ayrılmalı"
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), devlet okullarına bütçe ayrılmadığını savunarak, Sendika’nın hazırladığı okullara bütçe ayrılmasını düzenleyen yasa taslağının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Yrd. Süleyman Gelener, yaptığı yazılı açıklamada, 40 binden fazla öğrencinin eğitim aldığı devlet okullarına hükümet tarafından bütçe ayrılmadığını, okulların eğitim öğretim faaliyetlerini programlayabilmek, gezi-gözlem ve sportif faaliyetlere katılabilmek, her çocuğun eşit yararlanacağı materyali sağlayabilmek,  teknolojik imkanları kullanabilmek, sanat etkinliklerine malzeme sağlamak, internet, temizlik ve okulöncesi sınıflarının öğretmen yardımcısı gibi temel giderlerini karşılayabilmek için okul bütçesine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Okulların öğrenci ve öğretmen sayısı ile, okulun alanına göre 150 bin ile 8 bin TL arasında yıllık giderleri bulunduğunu ifade eden Gelener,  “Yıllardır okullara bütçe ayırmayan hükümetler ve Eğitim Bakanlığı, okulların bahse konu giderlerinin karşılanabilmesi konusunda sorumluluktan kaçmış, okul yöneticileri ve okul aile birliklerini bağış toplamaya itmiştir” dedi.

Yönetici, öğretmen, veli, uzman, öğrenci, yerel idare temsilcilerinin katılımıyla, okul merkezli bütçe anlayışının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Gelener, “Sendikamız okullara bütçe ayrılması konusunda sorumluluk alıp yasa taslağı çalışması yapmasına rağmen bugüne kadar gelmiş geçmiş hiçbir Eğitim Bakanı bu yasayı hayata geçirmemiştir” dedi.

Sendika tarafından okullara bütçe ayrılması için hazırlanan yasa taslağının bir an önce yasallaştırılması, 2019 yılı genel bütçesi içerisinde ‘okullara bütçe’ kalemi ayırılması çağrısında bulunan Gelener,  genel bütçede eğitime ayrılan payın yüzde 12.62 olmasına rağmen, bu bütçe içerisinde eğitimin niteliğinin artırılması ve okulların geliştirilmesi adına ayrılan oranın yüzde 2 civarında olduğunu kaydetti.

 

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